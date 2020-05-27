Мусорный полигон для Улан-Удэ расширят только к 2023 году

Действующая чаша полигона в Вахмистрово уже переполнена





Еще осенью прошлого года экс-директор «ЭкоАльянса» Игорь Алексеев заявлял о том, что примерно через три месяца официальный полигон твердых коммунальных отходов, где утилизируется бытовой мусор столицы Бурятии, не сможет принимать новые партии. Заканчивается его емкость.

Недавно госкомпания «Российский экологический оператор», сопровождающая «мусорную» реформу в регионах, сообщила о том, что 11 российских регионов, среди которых и Бурятия, оказались на грани «мусорного» коллапса: места на легальных свалках хватит менее чем на год.О том, когда в Улан-Удэ появится новый полигон или будет расширен действующий, «Номер один решил узнать в Министерстве природных ресурсов как ведомстве, отвечающем за работу мусорных полигонов Бурятии.В настоящее время уже прошли торги по разработке проектно-сметной документации по строительству дополнительных чаш полигона в Вахмистрово. ПСД выполнит «Бурятгражданпроект» за 15 млн рублей. Документация должна быть готова к 4 кварталу 2020 года. Само строительство запланировано на 2022-2023 годы. Расчетный срок эксплуатации новых чаш составит 7,5 лет.- При этом существующий полигон ТКО в поселке Вахмистрово Тарбагатайского района продолжает прием отходов в штатном режиме. Ожидается, что прием отходов будет производиться до момента ввода в эксплуатацию дополнительных чаш полигона, в том числе чаши, построенной ранее, но не используемой на данный момент, - сообщили нам в Минприроды.Сейчас мусор помещают в существующую чашу 180х360 метров. Предполагается, что стоимость работ за копку и подготовку новых чаш к приему отходов составит от 120 млн до 600 млн рублей.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»