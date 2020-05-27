В пригороде Улан-Удэ тушат лесной пожар

Огонь подобрался к садоводческому товариществу «Учитель»



Вблизи Улан-Удэ недалеко от СНТ «Учитель» обнаружен выброс дыма. В это время на территории Улан-Удэнского лесничества проводилось авиапатрулирование. Летчик-наблюдатель принял решение спустить группировку десантников-пожарных Забайкальской базы авиационной охраны лесов для ликвидации лесного пожара.



Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 2 гектаров, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«Пожар поймали в кольцо, угрозы СНТ нет. Прогноз на ликвидацию очага к вечеру сегодняшнего дня» - рассказал с места тушения руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.



По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Дополнительно на тушение направлена группировка Иволгинского лесхоза, Забайкальской базы авиационной охраны лесов, МЧС России по Бурятии и управления по ЧС Улан-Удэ. Всего на пожаре работает 25 человек, привлекаются четыре единицы лесопожарной техники.



Всего за прошедшие сутки в республике тушились 7 лесных пожаров в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кяхтинском и Тункинском районах на общей площади 189 гектаров. С огнем боролись 170 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 30 единиц лесопожарной техники.



Четыре лесных пожара в Джидинском, Заиграевском, Кяхтинском и Тункинском районах ликвидированы, еще один пожар в Читинском лесничестве минобороны Еравнинского района локализован.

Сегодня утром продолжалось тушение двух лесных пожаров в Еравнинском и Баунтовском районах и дотушивание локализованного очага.



Фото: РАЛХ

