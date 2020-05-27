Жители Улан-Удэ массово пересаживаются на велосипеды

Продажи двухколесного транспорта выросли на 20-30%







В столице Бурятии наблюдается повышение спроса на велосипеды. За первые две недели смягчения режима самоизоляции продажи двухколесного транспорта подросли на 20-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что активные продажи велосипедов связаны с разворотом населения к здоровому образу жизни после долгого пребывания в квартирах. А также с целью экономии денег на бензин или оплату проезда в маршрутках, особенно жителями окраины города.- Как только мы открылись, спрос на велосипеды, как на детские, так и взрослые, превысил все наши расчеты - многие ходовые модели разбирают в считанные дни, - говорят в улан-удэнском торговом комплексе «МегаДом». - В среднем продажи выросли на 20-30%, по сравнению с маем прошлого года.Основная часть продаж приходится на бюджетные велосипеды - до 10-15 тыс. рублей, однако хорошим спросом пользуются и более дорогие, полупрофессиональные, горные и шоссейные велосипеды. Эту тенденцию «Номер один» подтвердили и в других спортивных магазинах.- Это очень хорошая тенденция, что люди начали все больше заботиться о своем здоровье и стали чаще ездить на велосипедах, а не на общественном транспорте и машинах, - считает депутат, совладелец ТК «МегаДом» Андреян Зыбынов.Однако росту рынка препятствуют короткое лето и практически полное отсутствие в городе велосипедных дорожек. Плюс к этому городские парки почему-то до сих пор закрыты.- В планах развития городской инфраструктуры, например, при обустройстве набережной реки Уды, необходимо предусмотреть строительство участков с велосипедным движением, - убежден депутат.Пока же улан-удэнцам приходится использовать велосипеды лишь внутри микрорайонов, во дворах, на окраине города или во время выездов на природу.Медики говорят, что даже после получасового кручения педалей, особенно на свежем воздухе, в кровь выбрасываются гормоны радости и удовлетворения, так называемые эндорфины. Которые, помимо всего прочего, позволяют противостоять депрессии и улучшают иммунитет, так необходимый нам всем в это время.Служба информации «Номер один»Фото: pixabay.com