В Бурятии расследована контрабанда леса на 19 млн рублей

Перед судом предстанет 31-летний представитель иностранной торговой компании



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего представителя иностранной торговой компании, который обвиняется в «приобретении, перевозке, хранении в целях сбыта и контрабанде заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенных в особо крупном размере в составе организованной группы».



Как сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, по данным следствия, в 2018 году обвиняемый, действуя в составе организованной группы, незаконно вывез стратегически важные ресурсы (пиломатериалы сосны обыкновенной), приобретенные им в Бурятии, с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Объем вывезенного - около 3 тысяч кубометров, общая стоимость свыше 19 миллионов рублей.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: vssut.sledcom.ru

