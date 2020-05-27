Борцы против присвоения ФСК в Улан-Удэ имени Владимира Сафронова

Федерация спортивной борьбы считает, что комплекс должен носить имя чемпиона мира Бориса Будаева



Физкультурно-спортивному комплексу Улан-Удэ предложили присвоить имя первого советского олимпийского чемпиона по боксу Владимира Сафронова, который родился и вырос в Бурятии. Такое предложение ветеранов спорта обсудили сегодня на рабочем совещании Комитета Народного Хурала по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, религиозным и общественным объединениям. В заседании приняли участие депутаты, представители федераций спорта, горсовета Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



Как пояснил председатель комитета Валерий Доржиев, этот вопрос уже рассматривался и обсуждался в парламенте четыре года назад, но решение так и не было принято. «В 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне наш земляк Владимир Сафронов стал первым олимпийским чемпионом по боксу из Советского Союза», - напомнил Валерий Доржиев, предложив обсудить эту инициативу.



В ходе дискуссии прозвучали разные мнения. Председатель Комитета по социальной политике Игорь Марковец поддержал предложение ветеранов бокса. Иной позиции придерживается Федерация спортивной борьбы, которая считает, что ФСК должен носить имя чемпиона мира Бориса Будаева. Этой же точки зрения придерживается и депутат Михаил Гергенов. По его словам, имя чемпиона мира знакомо «каждому мальчишке, который занимается борьбой».



Помимо имен, прозвучало мнение о том, что ФСК надо назвать нейтрально: «имени героев спорта», «олимпийцев Бурятии», «народов Бурятии». Министр спорта Вячеслав Дамдинцурунов предложил провести круглый стол с участием общественности, ученых, спортсменов. Игорь Марковец выступил с инициативой создать рядом ФСК аллею памяти выдающихся спортсменов.



По итогам совещания принято решение провести общественное обсуждение инициативы



Фото: «Номер один»

