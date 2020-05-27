В Кижингинском районе Бурятии с 28 мая снимается карантин

В муниципалитете не фиксируется прироста заболеваемости коронавирусом



В Кижингинском районе Бурятии завтра отменяется режим карантина по коронавирусной инфекции. Соответствующее изменение внесено в указ главы республики об ограничительных мероприятиях по профилактике распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



«Отдельные ограничительные мероприятия, которые были введены из-за сложной эпидемиологической обстановки в Кижингинском районе, можно снимать, по всем контактным лицам необходимые мероприятия проведены. Прироста заболеваемости в районе не фиксируется, поэтому усиление ограничительных мер на этой территории мы снимаем», - отметил Алексей Цыденов на совещании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.



При регистрации первого случая заболевания незамедлительно в районе были организованы противоэпидемические мероприятия, определены границы очага, круг контактных лиц, организовано их медицинское наблюдение, лабораторное обследование. Всем контактным были выданы постановления об изоляции. Всего в Кижингинском районе лабораторно обследовано 1224 человека.



В домашних очагах и по месту работы заболевших были проведены дезинфекционные мероприятия.



С 28 мая на территории Кижингиского района возобновят работу организации и предприятия в соответствии с перечнем, утвержденным указом главы Бурятии, за исключением организаций общественного питания, торговых организаций с площадью более 400 квадратных метров. Как и на всей территории региона сохраняется запрет на все массовые мероприятия.

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Кижингинский район остается единственным муниципалитетом Бурятии, территория которого закрывалась на карантин полностью.



Фото: egov-buryatia.ru

