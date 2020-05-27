В Бурятии детские загородные лагеря откроются с 1 июля

В них будет ограничено общение детей с родителями и организован досуг по отрядам



Летняя оздоровительная кампания в Бурятия начнется с 1 июля. Об этом сегодня сообщил министр спорта и молодежной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов.



«Это решение касается только загородных оздоровительных лагерей и санаторно-курортных учреждений, - отметил министр. - Самое важное для нас это здоровье наших детей, нашего населения, поэтому, безусловно, будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы минимизировать все риски заболевания как детей, так и взрослых. Буквально со дня на день мы ждем методических рекомендаций Роспотребнадзора, в которых будут подробно расписаны все условия, в том числе требования к персоналу, к детям».

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Всего 1 июля двери откроют 28 загородных стационарных лагерей, 48 палаточных лагерей и четыре санатория.

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Чтобы получить разрешение принимать детей, в этом году лагеря значительно усилили меры по дезинфекции и обеззараживанию помещений и воздуха. Организации обязаны закупить необходимое оборудование: бактерицидные лампы, бесконтактные термометры, дозаторы с антисептиком.

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Помимо этого персоналу необходимо пройти тест на COVID-19. В качестве дополнительной профилактической меры будет ограничено общение детей с родителями - связываться можно будет лишь по телефону. Также в задачу воспитателей и вожатых войдет поотрядная организация досуга, чтобы избежать особо массовых мероприятий, сообщили в министерстве спорта и молодежной политики республики.



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