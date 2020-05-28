Байкальский заповедник начал строительство двух гостевых домов

Комплекс «Байкальская волна» в порту Танхой расширит инфраструктуру познавательного туризма

В Бурятии на центральной усадьбе Байкальского заповедника в поселке Танхой заложен фундамент гостевого комплекса «Байкальская волна» и началось строительство двух гостевых домов у визит-центра «Байкал заповедный», сообщили в пресс-службе резервата.На средства федерального бюджета, предусмотренные федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы», в местности «Порт Танхой» к концу 2020 года будут возведены новые объекты для развития экологического туризма на Байкале.«Гостевой комплекс «Байкальская волна» – это очередной объект, который возводится в поселке Танхой, благодаря усилиям Байкальского заповедника. Мы уже больше 10 лет работаем, привлекая федеральные финансовые средства на создание инфраструктуры познавательного туризма для социально-экономического развития нашей Бурятии», - рассказывает Василий Сутула, директор Байкальского государственного заповедника.Аукцион на строительство комплекса состоялся 17 марта нынешнего года. В нем приняли участие семь компаний. Выиграла аукцион компания из Улан-Удэ – «БКТ».Эскизный проект комплекса разрабатывался с привлечением московских и зарубежных специалистов, которые учитывали особенности байкальского ландшафта и современные тенденции развития «природной» архитектуры. Первоначально планировалось строительство сразу четырех гостевых домов, но по условиям финансирования проект был разделен на два этапа. Гостевые дома «Байкальская волна» являются продолжением уже действующего туристического комплекса «Окнами на Байкал», который находится рядом.«Комплекс включает два гостевых дома и даст возможность принимать до 20 человек одновременно. На всех инфраструктурных объектах заповедника мы с особым вниманием относимся к соблюдению всех природоохранных требований. Дома будут полностью оснащены водой и теплом с применением энергосберегающих технологий. Также планируется установка оборудования, работающего от энергии солнца. В отделке зданий будет использована мягкая черепица, дерево. Предполагаемая дата окончания строительства – декабрь 2020 года», – говорит заместитель директора заповедника по развитию Олег Кириллов.Комплекс гостевых домов, комфортных для посетителей и безопасных для природы – это для людей: и для гостей Байкала, и для местных жителей, которые получат новые рабочие места и смогут предложить туристам разнообразие своих услуг.построен на средства федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» при непосредственном участии минприроды России. В 2017 году состоялось открытие визит-центра – современного информационного и познавательного туристического комплекса. Визит-центр создавался с привлечением лучших экспертов экологов, ученых, инженеров-проектировщиков, дизайнеров и строителей. Всего за два года в удаленном от промышленных центров месте был построен современный комплекс с объектами туристической инфраструктуры заповедника. Центр представляет собой нестандартный архитектурный объект с «прозрачными стенами» — витражными окнами, через которые открывается вид на Байкал и на вершины хребта Хамар-Дабан. «Байкал заповедный» стал визитной карточкой всех заповедников и национальных парков, сохраняющих природу Байкала.Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» направлена на охрану озера Байкал и защиту Байкальской природной территории от негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов, на развитие системы особо охраняемых природных территорий федерального значения. В ней так же предусмотрены средства на строительство туристско-рекреационной инфраструктуры на ООПТ, расположенных на Байкальской природной территории, на повышение эффективности использования рекреационного потенциала заповедников, национальных парков и федеральных заказников.Фото: baikalzapovednik.ru