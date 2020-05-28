В Забайкалье произошел взрывной рост заболеваемости C0VID-19

Владимир Путин поручил направить в край московские бригады медиков из-за сложной ситуации с коронавирусом



Президент России Владимир Путин поручил направить бригады московских медиков в Забайкальский край для помощи в борьбе с коронавирусом. Соответствующее поручение президент сделал в ходе совещания с мэром Москвы Сергеем Собяниным.



В регионе отмечается взрывной кратный рост числа заболевших и умерших с диагнозом COVID-19. Неблагоприятная ситуация наблюдается с распространением коронавируса в медицинских и социальных учреждениях. В Забайкалье по данным на 27 мая скончались уже 17 человек с коронавирусом. Число заболевших составляет 991.



«Нужно помочь тем регионам, где обстановка пока остается сложной и требуется помощь, что называется, «прямо на месте». С учетом накопленного опыта и серьезного запаса прочности московской системы здравоохранения прошу направить московские бригады медицинских работников», - поручил президент РФ.



Сергей Собянин отметил, что направит медиков в ближайшее время. «Обеспечим поездки бригад в самое ближайшее время. Направим средства индивидуальной защиты и аппараты искусственной вентиляции легких», - отметил мэр Москвы.



Как сообщает официальный портал Забайкальского края, по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Забайкалье уже прибыла доктор медицинских наук, главный инфекционист минздрава РФ Елена Малинникова. В региональном ведомстве под ее председательством прошла первая рабочая встреча по вопросам организации медицинской помощи больным с COVID-19, сообщает пресс-служба краевого минздрава.



«В разных регионах по-разному проходит течение заболевания. По всей стране мерами изоляции мы намерено растянули этот шлейф, чтобы не было резкого скачка и пика. Задача – сдержать риск распространения инфекции – остается», - сказала Малинникова.



«В Забайкалье неблагоприятная ситуация наблюдается в медицинских организациях. Одна из главных проблем - онкологические пациенты, находящиеся в группе риска. Будем выявлять причины распространения инфекции, рассматривать дополнительные меры защиты для социальных учреждений. Если не работает режим самоизоляции, то будем рассматривать возможность ужесточать его доступными мерами», - подчеркнула Елена Малинникова.



Ранее глава региона Александр Осипов отметил, что в Забайкалье ужесточены меры контроля за соблюдением регламента безопасной деятельности торговыми организациями и сферы услуг.

«Рост за последнее время очень серьезный. В самом начале распространения инфекции в стране, были приняты масштабные меры. Поэтому первое время у нас был низкий уровень заболевших. Рассчитываю, что нам удастся снизить темп заражения инфекцией», - добавил он.



Фото: chitazdrav.ru

