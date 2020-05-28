В Бурятии летальные исходы COVID-19 стали ежедневными

В республике зарегистрировано 1411 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом



В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1411. Это на 47 больше, чем было в среду, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Из них в Улан-Удэ – 781 случай. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 694 человека. Умерли десять человек.



Накануне, 27 мая, умерла 63-летняя пациентка с новой коронавирусной инфекцией, осложненной крайне тяжелой двухсторонней пневмонией на фоне сахарного диабета. Находилась на стационарном лечении восемь дней, их них – в течение пяти суток на ИВЛ.



Из 47 новых случаев COVID-19: 6 человек – прибывшие из регионов РФ, 15 человек – из очага РКБ им. Н.А. Семашко, 7 человек – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ и пневмонии, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1157 человек, все лабораторно обследованы.



На 28 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 531 больной. Из них 60 детей. На амбулаторном лечении находятся 176 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находится пять тяжелых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся восемь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ два пациента, старше 65 лет - один. В стационаре на ул.Пирогова 30 «а» находится в реанимации четыре человека, в том числе с COVID-19 – трое. Старше 65 лет -трое, на ИВЛ один больной.



В девяти обсерваторах сегодня находится 231 человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 1938 человек, с нарастающим итогом – 88 373. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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