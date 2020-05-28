В Улан-Удэ приставы обязали горожанина снести незаконный гараж

В «самоволке» хранились дрова на расстоянии четырех метров от многоквартирного жилого дома



В Улан-Удэ судебный пристав в принудительном порядке обязал горожанина снести незаконно возведенный деревянный гараж в центре города по улице им. Банзарова, сообщили в управлении ФССП России по Бурятии.



Как стало известно, без разрешительных документов и в нарушение правил пожарной безопасности мужчина пристроил к кладовой деревянный гараж под хранение дров на расстоянии четырех метров от многоквартирного жилого дома.



В связи с тем, что разрешение на строительство гаража у улан-удэнца не было, суд постановил исковые требования мэрии Улан-Удэ удовлетворить в полном объеме и обязать произвести снос самовольно возведенного объекта.



В службе судебных приставов в отношении самовольщика было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого добиться исполнения судебного решения удалось после многократного привлечения должника к административной ответственности. На сегодняшний день решение суда исполнено в полном объеме, земельный участок освобожден от незаконного объекта.



Фото: «Номер один»

