В Бурятии Роспотребнадзор предложил продлить режим самоизоляции по 15 июня

Эпидемиологическая ситуация в республике не располагает к отмене ограничений









Напомним, в Бурятии по-прежнему запрещены зрелищные, публичные, развлекательные и другие массовые мероприятия. Также не могут работать рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита, кроме обслуживания на вынос и доставку. Остаются закрытыми спа-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани и иные объекты, оказывающие подобные услуги. Сохраняется масочный режим в общественных местах, в общественном транспорте, на рабочих местах.



По мнению главного государственного санитарного врача Бурятии Сергея Ханхареева возможны индивидуальные занятия физкультурой и спортом на открытых спортивных площадках при соблюдении социального дистанцирования не менее 5 метров.



Кроме того, разрешается работа гостиниц и иных средств размещения для жителей республики и лиц, находящихся в служебных командировках из других регионов. С 1 июля в республике планируется начало летней оздоровительной кампании в стационарных лагерях.



Фото: pixabay.com Управление Роспотребнадзора по Бурятии направило главе республики предложения о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями и других ограничительных мероприятий по 15 июня. «Это сделано с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе», - сообщили в пресс-службе санитарного ведомства.Напомним, в Бурятии по-прежнему запрещены зрелищные, публичные, развлекательные и другие массовые мероприятия. Также не могут работать рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита, кроме обслуживания на вынос и доставку. Остаются закрытыми спа-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани и иные объекты, оказывающие подобные услуги. Сохраняется масочный режим в общественных местах, в общественном транспорте, на рабочих местах.По мнению главного государственного санитарного врача Бурятии Сергея Ханхареева возможны индивидуальные занятия физкультурой и спортом на открытых спортивных площадках при соблюдении социального дистанцирования не менее 5 метров.Кроме того, разрешается работа гостиниц и иных средств размещения для жителей республики и лиц, находящихся в служебных командировках из других регионов. С 1 июля в республике планируется начало летней оздоровительной кампании в стационарных лагерях.Фото: pixabay.com