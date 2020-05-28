Медучреждения Бурятии могут сэкономить на комиссии по эквайрингу

С 1 июня по 30 сентября эквайринговая комиссия не превысит 1% вместо прежних 1,-2%



С 1 июня по 30 сентября 2020 года для медицинских учреждений эквайринговая комиссия не превысит 1% (сейчас это в среднем 1,5-2%). Решение об ограничении комиссийпо эквайрингу принял Банк России в целях антикризисной поддержки рынка медицинских услуг, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.



С 15 апреля такое же временное ограничение действует для эквайринговых тарифов в сфере дистанционной торговли социально-значимыми товарами (еда, одежда, лекарства и другие товары повседневного спроса).



«Наша республика постепенно выходит из режима самоизоляции ─ жители смогутполучать необходимую стоматологическую, диагностическую и другую медицинскую помощь. Пониженные тарифы за обслуживание банковских картпозволят медицинским организациям сэкономить на эквайринге и предоставить клиентам возможность оплачивать услуги безналичным способом в условиях распространения коронавируса», ─ прокомментировала Наталья Эйрих, управляющий региональным подразделением Банка России.



Напомним, на рынке безналичных платежей существует удобная и выгодная альтернатива эквайрингу ─ технология оплаты по QR-коду на основе Системы быстрых платежей. Основные преимущества технологии: более низкие тарифы по сравнению с эквайрингом (для медицинских и других социально-значимых услуг ─ 0,4%, для остальных ─ 0,7% при условии, что банк участвует в Системе быстрых платежей); отсутствие необходимости использовать специальное оборудование (можно просто приклеить QR-код, который сгенерирует банк); деньги зачисляются напрямую на счет продавца (в течение нескольких секунд).



Сейчас к Системе быстрых платежей (СБП) подключена 61кредитная организация.



Фото: pixabay.com

