Дети в Бурятии составляют менее четверти населения

Треть новорожденных появляются у женщин, не состоявших в официальном браке





В Бурятии на начало 2020 года проживают 266 тысяч детей в возрасте до 17 лет - 23,3 % от общей численности населения. Это на 28 тысяч меньше, чем двадцать лет назад, но на 39,5 тысячи больше, чем в 2010 году, сообщает Бурятстат.Мальчиков сейчас (как, впрочем, и прежде) больше, чем девочек - 136,7 тысячи против 129,3 тысячи.Среди районов республики на начало 2019 года лидерство по количеству проживающих в них детей занял Курумканский район, где численность детей составила 35,8 % от всего населения района. На втором месте – Джидинский район (35,7 %), третьем – Закаменский (33,2 %). В Улан-Удэ лишь 25,2 % детского населения. Но еще меньше в Северо-Байкальском районе - 24,2 % .В последние годы рождение ребенка не всегда связано со вступлением в официальный брак. В 2019 году 4068 детей (32,6 % от общего числа родившихся) появились у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке, при этом практически половину детей (2009 младенцев) отцы признали. Увы, неполные семьи – примета нынешнего времени. В 2019 году в республике на 6046 браков приходилось 3746 разводов. У распавшихся семей было 3794 ребенка.Последствия такой ситуации «разруливает» государство. На конец 2019 года получателями ежемесячных детских пособий были 76,8 тысячи детей из числа малообеспеченных семей, из них 20,6 % - одинокие матери. Всего было выделено 464,7 миллиона рублей.Фото: pixabay.com