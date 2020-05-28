В Бурятии в рамках нацпроекта дворы благоустроили как попало

ОНФ требует переделать некачественные работы





Активисты ОНФ в Бурятии обратились в Минстрой республики с просьбой в рамках гарантийных обязательств устранить нарушения, выявленные в благоустроенных дворах Гусиноозерска. На недочеты благоустройства общественникам пожаловались местные жители.

Эксперты ОНФ проверили объекты, благоустроенные в 2018–2019 гг в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», на которые поступили жалобы жителей. Большинство замечаний было к детской площадке на улице Ключевской. На данный момент на ней повреждены крепления тренажеров и ограждение игрового поля – за футбольными воротами отсутствует целый пролет металлической сетки. Возможно, ограждение ломают дети, когда мяч вылетает за площадку, так как высота ограждения очень низкая, хотя по нормативам должна быть около 4 метров. Тротуарная плитка и бордюрное ограждение вдоль площадки частично сломаны, имеются сколы в связи с тем, что в свое время материалы не были уложены должным образом.





Ранее общественники уже направляли свои замечания по детской площадке в профильные ведомства, часть из них до сих пор не устранена администрацией Гусиноозерска. Так, в августе 2019 года в Гусиноозерске прошел рейд по мониторингу благоустройства городской среды с участием члена центрального штаба ОНФ Светланы Калининой. Она указала администрации города на имеющиеся недостатки, которые так и не были устранены.







Тогда активисты ОНФ направили запрос в Госстройжилнадзор с просьбой принять необходимые меры. В ходе проверки ведомства было установлено, что на площадке отсутствуют ударопоглощающее покрытие и щиты с информацией о правилах пользования и номерами экстренных служб. Кроме того, проверяющие отметили, что элементы конструкций имеют острые края и кромки, что не соответствует требованиям безопасности. Специальное покрытие и щиты так и не были установлены.





В одном из дворов по улице Карла Маркса, благоустроенном в прошлом году, появилась просадка грунта, в результате чего образовались провал и трещины.«Мы обратились с требованием обязать подрядчиков устранить нарушения, так как объекты еще находятся на гарантии. Что касается благоустройства двора на улице Ключевской, здесь требуется замена плитки. Чтобы предотвратить ее повреждение в дальнейшем, необходимо ее укладывать на цементное основание, а не на песок. Сломанные тренажеры могут представлять большую опасность для детей, поэтому до момента устранения нарушений необходимо ограничить к ним доступ, огородив сигнальной лентой», – отметил эксперт регионального отделения ОНФ в Бурятии Александр Гусев.Фото: ОНФ в Бурятии