В Бурятии девушка-убийца приговорена к восьми годам колонии

Верховный суд республики оставил без изменения приговор, вынесенный с участием присяжных



Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Бурятии, рассмотрев апелляционную жалобу осужденной за убийство приятеля, отказал в пересмотре приговора, сообщили в прокуратуре республики.



Вердиктом коллегии присяжных заседателей девушка признана виновной в том, что в июле 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанесла молодому человеку ножевое ранение в область грудной клетки. В результате полученных травм потерпевший скончался.



Приговором Октябрьского районного суда Улан-Удэ виновная осуждена по статье 105 УК РФ (умышленное убийство), ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Не согласившись с приговором, осужденная и ее адвокат обжаловали его в апелляционном порядке. Вышестоящий суд признал доводы защиты необоснованными и оставил их без удовлетворения, а приговор без изменения.



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