Мэр Улан-Удэ о ремонте дорог: «Лучше сразу найти и исправить ошибку»

Игорь Шутенков проверил ход ремонта дороги по улице Дальневосточной





Это один из самых протяженных объектов, ремонтируемых в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь капитально отремонтируют около 3 км дорожного полотна. На ремонт выделено более 57 млн рублей.

- В прошлом году, когда я начал участвовать в выборах, я впервые завел себе аккаунт в социальной сети. И самый первый вопрос, который попал туда, был именно по ремонту дороги на Дальневосточной. Я приехал сюда, посмотрел своими глазами, что новому асфальту, который укладывали в рамках ямочного ремонта, даже не за что было зацепиться. Поэтому было принято решение в первую очередь приступить к ремонту этой улицы - от самого переезда до улицы Тепловой. Надеюсь, жители будут довольны, - сказал мэр.





- После ремонта мы получим двухполосное движение с восемью остановочными карманами, дорожными знаками и пешеходными тротуарами, - сообщил Игорь Шутенков.





Игорь Шутенков также сообщил, что все объекты для ремонта были выбраны с учетом мнения горожан. Ход ремонтных работ по его предложению усиленно контролируют депутаты горсовета, представители Общественной палаты Улан-Удэ, некоммерческой организации «Союз дорожников Бурятии» и активные горожане.





Игорь Шутенков отметил, что с просьбой привести эту дорогу в надлежащее состояние к нему обратились местные жители.Подрядная организация ООО «Гарант Поставка» уже сняла старое асфальтобетонное покрытие и выполнила планировку откосов. Сейчас ведутся земляные работы для обустройства тротуаров, площадок для автобусных остановок, съездов, а также для расширения обочин. Для того, чтобы предотвратить обвалы грунта, готовится основание из щебня под подпорные стенки.Дорожники доложили мэру, что особых трудностей в работе не возникает, и ремонт планируют закончить раньше намеченного срока – до 1 сентября.Также мэр рассказал, что впервые в этом году в Улан-Удэ дорожный ремонт стартовал в начале апреля, поскольку заблаговременно были проведены торги, определены подрядчики и позволили погодные условия. Кроме того, перед началом работ мэрия проверила, есть ли у подрядчиков договоры на поставку щебня, битума, асфальта, имеются ли в наличии необходимая техника и трудовые ресурсы.- Что нам это дает? Во-первых, возможность работать в соответствии с погодными условиями, то есть в дождь и снег асфальт не класть. Все работы будут проведены в установленные сроки. Во-вторых, это даст нам возможность своевременно контролировать ремонт и правильно провести ремонтную кампанию. Лучше найти ошибку сразу и исправить, чем на этой ошибке множить дальнейшие неправильные действия, - подчеркнул мэр.По словам мэра, общественный контроль уже начал давать свои плоды - ремонт на двух объектах в Железнодорожном районе – по ул. Революции 1905 года и ул. Хахалова - приостановлен до устранения всех недочетов. Одной из причин этого являются несоответствия в проектной документации, которую готовили проектировщики из Республики Саха (Якутии).- Они делают проект по карте, не выезжая на место. Когда подрядчик заходит, есть накладки, есть непонимание, - сообщил Игорь Шутенков. - По рекомендации депутатов я дал поручение Управлению дорожного строительства приостановить все работы на этих объектах. Подрядчики сначала должны будут устранить все недочеты, а затем уже после повторной проверки вернуться к утвержденному графику работ.Фото: мэрия Улан-Удэ