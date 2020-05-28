Эко-судно "Георгий Москалёв" готовят к сдаче в эксплуатацию на Байкале

Самоходный танкер-бункеровщик предназначен для сжигания мусора и переработки нефтесодержащих вод

Экосудно сможет принимать жидкие и твердые отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов, очищать и сбрасывать уже чистую воду. Танкер имеет двойное дно и двойные борта в районе грузовых танков и перерабатывающих установок.



Ранее сообщалось, что из федерального бюджета на строительство экосудна выделено 500 млн рублей. Контракт с подрядчиком был заключен в декабре 2017 года. В 2018 году Виктор Олерский, занимавший тогда пост заместителя министра транспорта РФ - руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, сообщал журналистам, что базироваться судно будет, скорее всего, в Турке (Бурятия), где сосредоточено больше всего судов.

Строительство судна производилось по заказу федерального казенного учреждения «Речводпуть». Эксплуатировать его будет администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей.



В настоящее время на Байкале работает только одно экосудно, на которое владельцы других судов могут сдавать отходы, оно является несамоходным и значительно удалено от северных районов Байкала.

В период навигации на озере на него сдается около 700-800 тонн нефтесодержащих отходов и сточных вод, но значительная часть действующего флота на Байкале сбрасывает отходы прямо в озеро.

По оценкам экспертов, ежегодно в Байкал попадает от 160 до 400 тонн нефтепродуктов и сточных вод.

Фото: Росречморфлот