В Улан-Удэ в колонии строгого режима заработала новая мельница

Она позволит дополнительно трудоустроить осужденных, имеющих непогашенные иски



В Улан-Удэ в исправительной колонии строгого режима №2 запустили новый мельничный комплекс производительностью 700 килограммов муки в час. Такого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить собственные потребности учреждения, сообщили в УФСИН по Бурятии.



Обслуживают комплекс двенадцать рабочих, которые легко обучатся по видео и печатному руководству по эксплуатации. Минимизированы сроки остановки на пересмену и регламентное обслуживание. Например, на замену сит для перехода на производство других сортов муки требуется не более 15 минут.



Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволил дополнительно трудоустроить осужденных, имеющих непогашенные иски.



Новое оборудование приобретено в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы».



Фото: 03.fsin.su

