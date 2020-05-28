В Чите экс-росгвардейца осудили за сутенерство

Он отделался штрафом в 150 тысяч рублей

22 мая в Чите гарнизонный военный суд оштрафовал на 150 тысяч рублей бывшего сотрудника управления Росгвардии Забайкальского края за организацию занятий проституцией.

- Прапорщик из Росгвардии вместе с соучастницей с марта по август 2019 года занимались организацией предоставления услуг сексуального характера за деньги. В ходе судебного разбирательства подсудимые признали свою вину, - сообщает военный следственный отдел по Читинскому гарнизону ВСУ СКР по Восточному военному округу.

Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство адвокатов и прекратил уголовное дело. Соучастнице также суд назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.Фото Номер один