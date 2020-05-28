Вспышка коронавируса зафиксирована в небольшом селе в Бурятии

Источник заражения установить не удалось





Как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, в селе Ехэ-Цаган Селенгинского района зафиксирована вспышка коронавируса. Инфекция там выявлена у трех человек, всего в селе проживает около ста человек.

- Там будет проведен подворовой обход, кому необходимо, окажут помощь, - сказала Евгения Лудупова.





Напомним, в Бурятии на сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1411 . Это на 47 больше, чем было в среду. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 694 человека. Умерли десять человек.

При этом источник заражения установить пока не удалось.Фото: пресс-служба правительства Бурятии