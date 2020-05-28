В Улан-Удэ найден первый «ковидный» беспризорник

Его мама застряла в другом регионе из-за коронавируса, а отец умер



В Улан-Удэ обнаружен 16-летний подросток, который живет один - без родителей и законных представителей. Сигнал о мальчике поступил к детскому омбудсмену Бурятии Татьяне Вежевич, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.



Сотрудники органа опеки и попечительства администрации Советского района выехали к подростку. Со слов несовершеннолетнего, он приехал из Еравнинского района в связи с тем, что в селе Сосново-Озерское «плохой» интернет, которого недостаточно для дистанционного обучения. Его мама уехала на заработки в Краснодарский край, откуда из-за коронавирусной инфекции не может вернуться домой, а отец умер.



В беседе с работниками опеки подросток произвел положительное впечатление: самостоятельный, полный холодильник продуктов. Он пояснил, что его постоянно навещают дядя и тетя.



Однако, несмотря на такую самостоятельность, омбудсмен посчитала, что подросток в течение длительного времени оставался фактически без попечения законного представителя в обстоятельствах, не исключающих угрозу его жизни и здоровья. Должностные лица не проконтролировали обстоятельства смены фактического места жительства ребенка.



Детский омбудсмен обратилась к главе Еравнинского района о проведении проверки по этому факту. Вопрос остается на контроле.



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