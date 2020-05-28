12 тысяч безработных Бурятии получают пособие менее двух тысяч рублей

В ближайшее время в республике уволят еще минимум пятьсот человек
Заместитель руководителя Республиканского агентства занятости населения Николай Пивоваров охарактеризовал ситуацию на рынке труда Бурятии как «напряженную, но стабильную».
- Массовых высвобождений работников с предприятий мы не наблюдаем. Вместе с тем, количество граждан, обратившихся в службу занятости, выросло, и на сегодня составляет 25 тысяч. 18,5 тысяч граждан получают пособие по безработице: 12 тысяч получают его в минимальном размере, около 4 тысяч - в максимальном размере, - пояснил Николай Пивоваров.
Отметим, сумма минимального пособия, которое получает сегодня большинство безработных Бурятии, составляет всего 1,5 тысяч рублей (1,8 тысяч с учетом районного коэффициента). Размер максимального пособия – 12 130 рублей (14 556 рублей с районным коэффициентом).
По словам чиновника, количество вакансий в апреле-мае в Бурятии уменьшилось с 10 до 8 тысяч.
- Сейчас ситуация немного улучшилась, количество вакансий вновь начало расти. На сегодняшний день их 8,5 тысяч, - сказал Николай Пивоваров.
По его словам, основная часть вакансий приходятся на такие отрасли как строительство, здравоохранение, торговля, обрабатывающая и добывающая промышленность. Много вакансий, в частности, есть на авиазаводе, Стальмосте и Селенгинском ЦКК.
По словам замруководителя агентства занятости, в ближайшее время на предприятиях Бурятии произойдет увольнение еще как минимум 500 сотрудников.
Как уже сообщал «Номер один», резкий рост безработицы в республике не остался незамеченным со стороны федеральных властей. Вчера на совещании по ситуации на рынке труда под председательством Владимира Путина Бурятия упоминалась в числе регионов, где зафиксирован наибольший рост числа безработных и наибольшая доля прироста зарегистрированных безработных от экономически активного населения.
Отметим, по поручению президента России, озвученному на том же совещании, для поддержки безработных будет предпринят ряд новых мер. В их числе:
- увеличение суммы минимального пособия по безработице до 4,5 тысяч рублей с 1 мая на три месяца;
- продление на три месяца пособия по безработице тем, кто в пандемию лишился права на выплату;
- детские доплаты в 3 тыс. руб. распространятся на тех, кто потерял работу до 1 марта;
- индивидуальным предпринимателям, закрывшим свое дело, будут выплачивать максимальное пособие по безработице в 12 130 рублей.
Фото: «Номер один»
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