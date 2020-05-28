12 тысяч безработных Бурятии получают пособие менее двух тысяч рублей

В ближайшее время в республике уволят еще минимум пятьсот человек



Заместитель руководителя Республиканского агентства занятости населения Николай Пивоваров охарактеризовал ситуацию на рынке труда Бурятии как «напряженную, но стабильную».

- Массовых высвобождений работников с предприятий мы не наблюдаем. Вместе с тем, количество граждан, обратившихся в службу занятости, выросло, и на сегодня составляет 25 тысяч. 18,5 тысяч граждан получают пособие по безработице: 12 тысяч получают его в минимальном размере, около 4 тысяч - в максимальном размере, - пояснил Николай Пивоваров.



Отметим, сумма минимального пособия, которое получает сегодня большинство безработных Бурятии, составляет всего 1,5 тысяч рублей (1,8 тысяч с учетом районного коэффициента). Размер максимального пособия – 12 130 рублей (14 556 рублей с районным коэффициентом).



По словам чиновника, количество вакансий в апреле-мае в Бурятии уменьшилось с 10 до 8 тысяч.



- Сейчас ситуация немного улучшилась, количество вакансий вновь начало расти. На сегодняшний день их 8,5 тысяч, - сказал Николай Пивоваров.



По его словам, основная часть вакансий приходятся на такие отрасли как строительство, здравоохранение, торговля, обрабатывающая и добывающая промышленность. Много вакансий, в частности, есть на авиазаводе, Стальмосте и Селенгинском ЦКК.



По словам замруководителя агентства занятости, в ближайшее время на предприятиях Бурятии произойдет увольнение еще как минимум 500 сотрудников.



Как уже сообщал «Номер один», резкий рост безработицы в республике не остался незамеченным со стороны федеральных властей. Вчера на совещании по ситуации на рынке труда под председательством Владимира Путина



Отметим, по поручению президента России, озвученному на том же совещании, для поддержки безработных будет предпринят ряд новых мер. В их числе:



- увеличение суммы минимального пособия по безработице до 4,5 тысяч рублей с 1 мая на три месяца;

- продление на три месяца пособия по безработице тем, кто в пандемию лишился права на выплату;

- детские доплаты в 3 тыс. руб. распространятся на тех, кто потерял работу до 1 марта;

- индивидуальным предпринимателям, закрывшим свое дело, будут выплачивать максимальное пособие по безработице в 12 130 рублей.



Фото: «Номер один» - Массовых высвобождений работников с предприятий мы не наблюдаем. Вместе с тем, количество граждан, обратившихся в службу занятости, выросло, и на сегодня составляет 25 тысяч. 18,5 тысяч граждан получают пособие по безработице: 12 тысяч получают его в минимальном размере, около 4 тысяч - в максимальном размере, - пояснил Николай Пивоваров.Отметим, сумма минимального пособия, которое получает сегодня большинство безработных Бурятии, составляет всего 1,5 тысяч рублей (1,8 тысяч с учетом районного коэффициента). Размер максимального пособия – 12 130 рублей (14 556 рублей с районным коэффициентом).По словам чиновника, количество вакансий в апреле-мае в Бурятии уменьшилось с 10 до 8 тысяч.- Сейчас ситуация немного улучшилась, количество вакансий вновь начало расти. На сегодняшний день их 8,5 тысяч, - сказал Николай Пивоваров.По его словам, основная часть вакансий приходятся на такие отрасли как строительство, здравоохранение, торговля, обрабатывающая и добывающая промышленность. Много вакансий, в частности, есть на авиазаводе, Стальмосте и Селенгинском ЦКК.По словам замруководителя агентства занятости, в ближайшее время на предприятиях Бурятии произойдет увольнение еще как минимум 500 сотрудников.Как уже сообщал «Номер один», резкий рост безработицы в республике не остался незамеченным со стороны федеральных властей. Вчера на совещании по ситуации на рынке труда под председательством Владимира Путина Бурятия упоминалась в числе регионов , где зафиксирован наибольший рост числа безработных и наибольшая доля прироста зарегистрированных безработных от экономически активного населения.Отметим, по поручению президента России, озвученному на том же совещании, для поддержки безработных будет предпринят ряд новых мер. В их числе:- увеличение суммы минимального пособия по безработице до 4,5 тысяч рублей с 1 мая на три месяца;- продление на три месяца пособия по безработице тем, кто в пандемию лишился права на выплату;- детские доплаты в 3 тыс. руб. распространятся на тех, кто потерял работу до 1 марта;- индивидуальным предпринимателям, закрывшим свое дело, будут выплачивать максимальное пособие по безработице в 12 130 рублей.Фото: «Номер один»