28.05.2020
Бурятия вошла в ТОП-5 регионов по установлению границ

Бурятия вошла в ТОП-5 регионов по установлению границ

В ЕГРН внесены сведения о 88% населенных пунктов республики

Бурятия занимает пятое место среди регионов России по количеству населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщили в республиканской Кадастровой палате.

Таковых в Бурятии уже  88% от общего числа. Впереди только Чувашия  (99%), Белгородская область (98%), Краснодарский край (94%), Тюменская область (91%). Бурятия и Алтайский край замыкают первую пятерку.

В соответствии с российским законодательством работы по установлению границ населенных пунктов инициируют региональные и местные органы власти. Они же направляют полученные сведения в Кадастровую палату для внесения в ЕГРН.

Наличие в ЕГРН актуальных сведений о границах населенных пунктов способствует снижению числа земельных споров между правобладателями, созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе, развития конкуренции и улучшения инвестиционного климата.

Фото: pixabay.com
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