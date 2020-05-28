Бурятия вошла в ТОП-5 регионов по установлению границ

В ЕГРН внесены сведения о 88% населенных пунктов республики



Бурятия занимает пятое место среди регионов России по количеству населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщили в республиканской Кадастровой палате.



Таковых в Бурятии уже 88% от общего числа. Впереди только Чувашия (99%), Белгородская область (98%), Краснодарский край (94%), Тюменская область (91%). Бурятия и Алтайский край замыкают первую пятерку.



В соответствии с российским законодательством работы по установлению границ населенных пунктов инициируют региональные и местные органы власти. Они же направляют полученные сведения в Кадастровую палату для внесения в ЕГРН.



Наличие в ЕГРН актуальных сведений о границах населенных пунктов способствует снижению числа земельных споров между правобладателями, созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе, развития конкуренции и улучшения инвестиционного климата.



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