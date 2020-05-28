Восточно-Сибирский свинокомплекс вошел в «Сибагро»

«Сибирская агарная группа» объявила о ребрендинге холдинга
«Сибирская аграрная группа» - крупнейший производитель свинины за Уралом – объявила о ребрендинге. Компания обновляет имя – «Сибагро» и фирменный стиль, сообщила пресс-служба холдинга.
«За 20 лет мы все вместе выросли до сильной крупной организации, состоящей из множества предприятий, - говорит председатель совета директоров компании «Сибагро» Андрей Тютюшев. – Сейчас важно, чтобы нас воспринимали как единое целое. Поэтому мы взяли короткое имя и простой запоминающийся символ - они означают высокое качество продукта и надежность наших обещаний, за каждым из которых стоят ресурсы всей компании. Конечная наша цель – производить и доводить до покупателя эталонный продукт - свежее качественное мясо, являющееся основой здорового питания. Мы чувствуем за это ответственность. Мы – 11 000 профессионалов, которые знают все тонкости своей работы, любят ее. И понимают, что все дело - в мясе!».
Обновленная стратегия предполагает появление и широкое распространение продукции под единым брендом с учетом единых стандартов качества. Сейчас компания активно прорабатывает ассортимент гуляшей, стейков, полуфабрикатов, колбас в соответствии с трендами рынка.
«Сибагро» была основана в Томске в 2000 году и выросла из регионального до производителя федерального и международного уровня. Сейчас в нее входит 11 производственных предприятий в 7 регионах России.
В Бурятии теперь уже в «Сибагро» входит свинокомплекс «Восточно-Сибирский», который работает в республике восемь лет и сейчас занимает более 70% рынка Бурятии по свинине, имея, к тому же, статус племенного репродуктора. Он официально открылся в селе Усть-Брянь Заиграевского района 12 Июля 2012 года. В 2013 году начата реализация свиней в живом весе. Основными потребителями сырья являются предприятия мясоперерабатывающей промышленности Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Также удовлетворяется спрос местного населения на свежее, экологически чистое, охлажденное мясо высшего беконного качества. В 2019 году «Восточно-Сибирский» довел поголовье до 80 тысяч голов, произведя 18,5 тысячи тонн мяса. В 2020 году планируется начать строительство следующей очереди свинокомплекса, что позволит увеличить поголовье до 100-110 тысяч голов. Свинокомплекс успешно экспортирует свинину в Монголию, планируя экспорт своей продукции также в КНР и Вьетнам. Предприятие подало заявку на получение статуса резидента ТОР «Бурятия». Объем инвестиций в этом случае может составить 1,5 миллиарда рублей. К 2023 году – это даст увеличение объемов производства свинины на 9 тысяч тонн в живом весе с созданием 250 новых рабочих мест.
Фото: sibagrogroup.ru
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