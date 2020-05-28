В Улан-Удэ благоустраивают сквер «Ровесникам, ушедшим в бой»

Памятник воинам-афганцам «Черный тюльпан» покрасят и заменят облицовочные плиты



В Улан-Удэ в рамках программы благоустройства будет отремонтирован памятник воинам-афганцам «Черный тюльпан». Его покрасят и заменят облицовочные плиты, сообщили в администрации столицы Бурятии.



В прилегающем к мемориалу сквере заменят тротуарную плитку, высадят кустарники, установят малые архитектурные формы, новое торшерное освещение, камеры видеонаблюдения, проведут летний водопровод. Кроме того, будет демонтировано ограждение, отделяющее памятник Герою России Алдару Цыденжапову от сквера.



Реконструкция сквера проводится по муниципальной программе формирования комфортной городской среды Улан-Удэ на 2018-2022 годы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На эти цели выделено более 39 миллионов рублей.



«Сквер попал в список общественных территорий, за благоустройство которых горожане проголосовали в начале этого года. По итогам опроса на сайте «Активный горожанин» именно эту территорию выбрали 52% голосовавших», – отметили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Подрядчик (компания Стройсервис») уже начал демонтаж старой тротуарной плитки. Все работы по благоустройству сквера должны быть завершены до 1 сентября 2020 года.



Национальный проект «Жилье и городская среда» разработан и утвержден во исполнение «майского» указа президента России Владимира Путина. Нацпроект будет действовать до 2024 года. В 2020 году на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Улан-Удэ на 2018-2022 годы» в рамках этого нацпроекта выделено более 140 млн рублей. Помимо сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» средства направят на ремонт более 50 улан-удэнских дворов.



Фото: ulan-ude-info.ru

