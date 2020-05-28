В Бурятии обустроили Сирийские валы

На них будут тренироваться танковые экипажи

Командующий общевойскового объединения ВВО в Бурятии генерал-майор Валерий Солодчук проверил готовность соединений и воинских частей к летнему периоду обучения Он начнется 1 июня.

Для мотострелковых подразделений установлены мишенные комплексы с системой изменения тактической обстановки и электронным учётом результатов боевых стрельб. Также оборудованы огневые позиции для боевой техники, элементы разрушенных зданий, тоннели и другие инженерные сооружения.





- Для подготовки танковых экипажей обустроены «Сирийские валы», площадки с препятствиями для ведения фланговой стрельбы и выполнения тактико-огневых упражнений стрельб. Внесены изменения в программу подготовки снайперов и добавлены новые упражнения. Обновлены городки тактической инженерной, медицинской подготовки, а также площадки для выполнения нормативов, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Переведено на летний период эксплуатации более 5,5 тыс. единиц вооружения и военной техники (ВВТ), которую в этом году предстоит применять в условиях аномально жаркой погоды, а часть военной техники будет задействована в первых бригадных тактических учениях на полигоне Цугол в Забайкальском крае.