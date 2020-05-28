В Бурятии задержан устроивший стрельбу на животноводческой стоянке

Находившиеся в ней мужчины сумели подобраться к стрелку и обезоружить его, погиб один человек

В Бурятии задержан 46-летний житель Еравнинского района, устроивший стрельбу на животноводческой стоянке возле села Телемба, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Находившиеся в помещении мужчины сумели подобраться к стрелку и обезоружить его. Они удерживали обвиняемого до приезда следственно-оперативной группы. Погиб 33-летний сельчанин, остальные не пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).Кровавая драма разыгралась 21 мая около полуночи. По данным следствия, 20 мая обвиняемый приехал на животноводческую стоянку, где имелись производственные помещения, чтобы починить автомобиль. После ремонта он присоединился к находившейся там компании знакомых и стал с ними распивать спиртные напитки. Под вечер во время застолья мужчина внезапно припомнил, что один из собутыльников год назад похитил у него велосипед. Он начал предъявлять претензии по поводу кражи, но оппонент отрицал свою причастность к ней. Тогда обвиняемый покинул застолье, съездил домой, где взял карабин, зарядил его, после чего вернулся на стоянку, чтобы убить предполагаемого вора.Когда он подходил к дому, где находилась компания, из дверей вышел один из случайных собутыльников, не имеющий отношение к краже велосипеда. Однако обвиняемый вскинул ружье и выстрелил в мужчину. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Затем злоумышленник, подходя к двери, стал беспорядочно палить из ружья по стенам и окнам дома, после чего продолжил стрельбу внутри здания. В этот момент находившиеся в помещении мужчины сумели подобраться к стрелку и обезоружить его.Задержанный мужчина в ходе допроса дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.Фото: buryatia.sledcom.ru