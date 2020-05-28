В Бурятии группа «Буян» арендовала земли бывшего племзавода

Поля «Боргойского» взяты для инвестпроекта по производству мраморной говядины



Группа компаний «Буян» арендовала 34,5 тысячи гектаров пашни в Джидинском районе республики для реализации следующего этапа своего инвестиционного проекта. Об этом сообщил сегодня министр сельского хозяйства Бурятии Даба-Жалсан Чирипов в ходе рабочей поездки в Кяхтинский район.



Компания «Буян» пять лет реализует инвестиционный проект по производству мраморной говядины в Бурятии. Племенной репродуктор разводит коров калмыцкой и казахской белоголовой породы. В этом году занялись еще и герефордами. Общее поголовье уже достигло 4800 голов. Четырнадцать животноводческих стоянок расположены в Кяхтинском и Джидинском районах. Такое размещение обеспечивает высокую степень ветеринарной защиты, а также соблюдение санитарных правил по охране окружающей среды. Компания обладает достаточными земельными ресурсами для строительства новых животноводческих объектов.



«Мы ставим себе задачу обеспечить республику собственным экологически чистым мясом. Сейчас ведем строительство откормочного комплекса: уже поставлены металлические конструкции, залит бетонный кормовой стол. До конца года мы планируем завершить объект», - рассказал генеральный директор ООО «Буян» Владимир Ильин.



Для укрепления кормовой базы ООО «Буян» занимается и растениеводством. Так, в 2019 году предприятию выделен земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 34 517 гектаров в Джидинском районе. С мая нынешнего года компания «Буян» зашла инвестором на земли Джидинского района.



«Согласно инвестпроекту, «Буян» до 2027 года должен нарастить поголовье до 19 тысяч голов. Специально разработана дорожная карта по развитию кормовой базы. Далее инвестпроект будет развиваться по пути частного-государственного партнерства», - рассказал Даба-Жалсан Чирипов.



Хозяйство работает по замкнутому циклу, планирует расширять производство и выйти на экспорт мяса и коров калмыцкой и казахской белоголовой породы в регионы Дальневосточного федерального округа, Монголию и страны средней Азии.



Фото: минсельхоз Бурятии

