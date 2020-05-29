Маски и тесты на коронавирус государство должно взять на себя

Вменить работодателю обеспечение персонала масками считает возможным 30% опрошенных
Маски и тесты на COVID-19 для работающих в период пандемии должно оплачивать государство, уверено большинство россиян. В опросе портала SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.
Согласно результатам исследования, 59% россиян считают, что власти должны организовать снабжение работников средствами индивидуальной защиты. Еще большее число опрошенных считает, что государство обязано оплачивать тестирование персонала компаний на коронавирус (79%).
Вменить работодателю обеспечение персонала масками считает возможным 30% опрошенных, тестирование на коронавирус - 13%. Работники сами должны покупать себе маски, считают 4% , в отношении медицинских тестов такого мнения придерживается всего 1%.
С увеличением возраста опрошенных, снижается число тех, кто считает, что обеспечение масками и тестирование на коронавирус должны проводиться за счет государства, и растет количество число тех, кто хочет возложить эту обязанность на плечи работодателя.
Фото: pixabay.com
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