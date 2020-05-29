В Бурятии падает объем платных услуг

В январе–апреле по сравнению с уровнем прошлого года он уменьшился на 12,2 %

В Бурятии объем платных услуг населению в январе–апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 12,2 % и составил 13,4 миллиарда рублей, сообщает Бурятстат.В структуре платных услуг наибольшую долю занимают коммунальные услуги (26,2 %), телекоммуникационные услуги (17,4 %) и бытовые услуги (16,5 %).Что же касается бытовых услуг, то в январе–апреле нынешнего года их оказано на сумму 2,1 миллиарда рублей, что на 6,1 % меньше, чем в январе– апреле 2019 года.Наибольшая доля в объеме бытовых услуг приходилась на услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (29,1 %), по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (19%). Высокая доля в объеме бытовых услуг отмечалась также по ритуальным услугам (18,1 %) и парикмахерским услугам (14,5 %).Хоть в этом смысле все стабильно. «В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть», - почти век тому назад писали классики.Фото: pixabay.com