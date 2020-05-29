В Улан-Удэ начнется капремонт трамвайных путей на улице Гагарина

Из-за этого изменится схема движения маршруток





Автобусы № 97, 97К будут осуществлять объезд по тем же улицам при движении в направлении центра города.





30 мая на улице Гагарина начнется ремонт первого участка трамвайных путей от Элеватора до ул. Пестеля протяженностью 484 метра. Последний раз капитальный ремонт здесь проводился 16 лет назад. Закончить работы планируют к 30 июня, сообщили в МУП «Управление трамвая».- В ходе ремонта будет выполнен монтаж рельсошпальных решеток на железобетонной шпале, алюминотермитная сварка стыков рельс, которая минимизирует шум от колесных пар и создает более комфортные условия для проезда пассажиров. Работы будут проводиться по ночам - с 23:00 до 6:00. Днем движение трамваев будет осуществляться по графику, - сообщили на предприятии.После завершения работ начнется капремонт второго участка протяженностью 785 метров от ул. Добролюбова до ул. Юного Коммунара.Мэрия Улан-Удэ просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом трамвайных путей.Напомним, капитальный ремонт трамвайных путей в Улан-Удэ проводится за счёт средств «единой» дальневосточной субсидии, которые Бурятия получила благодаря включению в состав Дальневосточного федерального округа. В этом году уже выполнен ремонт путей по пр. 50-летия Октября на участке от ул. Жуковского до ул. Гагарина. Общая стоимость ремонтных работ по пр. 50-летия Октября и ул. Гагарина - более 98 млн рублей.В связи с ремонтом трамвайных путей на ул. Гагарина и последующим ремонтом дороги на этом участке изменится схема движения автобусов.С 30 мая по 30 июня автобусы маршрутов № 25, 56, 56С, 57, 100 будут следовать в объезд закрытого участка через ул. Хоца Намсараева - ул. Чертенкова в обоих направлениях, далее - по утвержденным схемам.Остановка «Элеватор» по ул. Гагарина на период работ исключается из пути следования указанных маршрутов, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.Фото: мэрия Улан-Удэ