В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1438

В республике по состоянию на 29 мая проходят лечение 687 больных с коронавирусом



В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1438. Это на 27 больше, чем было в четверг, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Из них в Улан-Удэ – 798 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 741 человек. Умерли десять человек.



Из 27 новых случаев COVID-19: один человек прибыл из регионов РФ, два человека – из очага РКБ им. Н.А. Семашко, девять человек из домашних очагов, семь человек – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ и пневмонии, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1198 человек, все лабораторно обследованы.



На 29 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 523 больных. Из них 57 детей. На амбулаторном лечении находятся 164 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находится пять тяжелых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся девять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре на ул.Пирогова 30 «а» находится в реанимации пять человек, на ИВЛ больных нет.



В девяти обсерваторах сегодня находится 314 человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 1811 человек, с нарастающим итогом – 90 184. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



Фото: egov-buryatia.ru



