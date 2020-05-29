В Улан-Удэ закроют сквозное движение по двум улицам

Причина – ремонт дорог





С 31 мая по 4 июня в столице Бурятии закроют сквозное движение по улицам Калашникова и Жердева. Причина – ремонт автодорог.

Из-за ремонта будет изменена схема движения автобусных маршрутов №15, 17, 21, 25, 31а, 33, 37, 44, 57, 70, 71, 77, 82, 97, 97К, 100. Автобусы будут следовать в объезд закрытых для движения участков по улицам Калашникова, Жердева через ул. Мокрова, ул. Жердева в обоих направлениях, далее - по утвержденным схемам. Остановки общественного транспорта «Почта» по ул. Калашникова, «Женская консультация», «44-й квартал» на период работ исключаются из пути следования этих маршрутов.







На участках улиц Жердева и Калашникова общей протяженностью 1,46 км будет полностью заменено асфальтобетонное покрытие, установлены новые бордюры и нанесена дорожная разметка. Общая стоимость работ составит более 21 млн рублей.Как отметили в мэрии Улан-Удэ, в случае ухудшения погодных условий сроки выполнения ремонтных работ будут продлены.Фото: «Номер один»