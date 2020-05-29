29.05.2020
В Улан-Удэ нашли гранатомет

В Улан-Удэ нашли гранатомет

Сотрудники ОМОН Росгвардии передали находку в полицию

В Улан-Удэ в поселке Южный очевидцы накануне обнаружили предмет, конструктивно схожий с гранатометом. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии Бурятии.

По результатам осмотра специалисты-взрывотехники установили, что это реактивная штурмовая граната. На месте обнаружения работали экстренные службы, было выставлено оцепление.

Обследованный предмет полиции для принятия правового решения и последующей утилизации, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Фото: Росгвардия
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