В Улан-Удэ нашли гранатомет

Сотрудники ОМОН Росгвардии передали находку в полицию



В Улан-Удэ в поселке Южный очевидцы накануне обнаружили предмет, конструктивно схожий с гранатометом. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии Бурятии.



По результатам осмотра специалисты-взрывотехники установили, что это реактивная штурмовая граната. На месте обнаружения работали экстренные службы, было выставлено оцепление.



Обследованный предмет полиции для принятия правового решения и последующей утилизации, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Фото: Росгвардия

