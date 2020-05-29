Житель Северобайкальска развел пенсионерку на 40 тысяч рублей

Мужчина будет привлечен к уголовной ответственности за мошенничество







В Северобайкальске по подозрению в мошенничестве сотрудниками уголовного розыска задержан 28-летний житель города, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Следствием установлено, что мужчина проживает со своей 57-летней родственницей. Из-за плохого самочувствия в январе пенсионерка попросила его оплачивать счета за коммунальные услуги. В течение четырех месяцев она исправно отдавала родственнику деньги для оплаты. Тот, уверяя, что оплачивает услуги, присваивал денежные средства себе. Наличные он тратил на алкоголь, продукты питания и одежду.



Однако 28 мая пришедшая в гости дочь пенсионерки обнаружила отсутствие оплаты коммунальных услуг за четыре месяца и обратилась в полицию. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Отметим, злоумышленник нигде не работает, ранее судим за кражи.



Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.



Фото: «Номер один»

