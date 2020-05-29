Сенатор и Народный Хурал Бурятии решают «детские» вопросы в Москве

Это финансирование горячего питания малышей в школах и выплата поддержки родителям всех школьников без ограничения «до 16»



Проблема получения Бурятией средств федерального бюджета для обеспечения горячим питанием учащихся 1- 4-х классов существует, но решается. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.



Проект правил распределения субсидий требует 100-процентной технической и инфраструктурной готовности пищеблоков в школах. Этот показатель пока не достигнут в Бурятии, как и во многих других регионах, по объективным причинам, считает сенатор. При этом готовность республики высока и составляет 95,4%. Он отметил, что депутаты Народного Хурала и правительство республики своевременно направили в федеральные органы предложения о корректировке соответствующих правил.



Соответствующее ходатайство Александр Варфоломеев направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Также состоялся разговор с заместителем министра просвещения Андреем Николаевым, который курирует это направление в минпросе страны. Сенатор попросил оказать Бурятии необходимое содействие.



Полная готовность школ к организации горячего питания ранее была назначена на 15 апреля 2020 года, но после вмешательства Совета Федерации срок перенесли на 1 июля, рассказал Александр Варфоломеев. В целом работа по подготовке образовательных учреждений для обеспечения горячим питанием учащихся носит поэтапный характер и рассчитана на три года до 1 сентября 2023 года.



Александр Варфоломеев также прокомментировал и другой важный вопрос – поддержку семей с детьми. Депутаты Народного Хурала Бурятии направили в Совет Федерации предложения о том, чтобы предусмотреть в рамках мер по поддержке семей с детьми выплаты в размере 10 тысяч рублей родителям всех школьников, а не ограничиваться возрастом детей - 16 лет. Сенатор довел позицию депутатов Народного Хурала до сведения Совета Федерации и федерального правительства.



Александр Варфоломеев сообщил, что такие предложения поступают и из других регионов, а также от уполномоченного РФ по делам ребенка Анны Кузнецовой. «Но это пока все на стадии предложений», - подчеркнул сенатор.



Фото: Совет Федерации

