Мастерица с особым даром

Дулма Балданова о своих победах, творчестве и мистике

Есть люди разговорчивые, есть не очень. С хрупкой художницей Дулмой Балдановой говорить непросто. Она улыбается и отвечает немногословно: «да», «нет». Потом понимает, что так статью не напишешь, и начинает пояснять, сдержанно и смущенно.- Художники обычно красноречием не обладают. Я говорить не умею, - признается Дулма в ходе разговора. И постепенно раскрывается. Как фиалка у нее на окне.В этом году «Алтарганы» в Агинске не будет. Из-за разразившейся пандемии всебурятский фестиваль, к которому шла активная подготовка, перенесли на следующий год. О том, что она, Дулма Балданова, трижды станет победительницей на конкурсе мастеров народных художественных промыслов фестиваля, узнала во сне.- Мне приснились три золотых медали на моей шее. Через полгода, летом 2012 года, я получила первую медаль, в 2014 году в Монголии – вторую, а в 2016 в Улан-Удэ – третью. Правда, решили отменить соревновательный принцип и просто называть всех победителями, но считаю это немножко… нечестным. Лично я всегда настроена на первое место, - смущенно улыбается Дулма.Победа на «Алтаргане» сделала ее лучшей бурятской мастерицей по изготовлению кукол. Маленьких кукол она делает быстро, а на большие уходит примерно месяц работы по вечерам. Вся квартира заставлена коробками с тканями, кожей, бусинами и прочими «драгоценностями», которые она заказывает, сама привозит. Горстка бусинок может стоить тысячу рублей.- Создавать куклу – это для меня отдых. Я не ощущаю времени, когда работаю. Могу вечером сесть, а очнуться от работы в семь утра. Когда кукла закончена, она уже живет своей жизнью, радуя людей.Кукол она начала делать еще в детстве, беря за основу пробки от духов. Пробки раскрашивались, дополнялись одеждой из разных тряпочек, надевались на палец и – вперед, играть в дворовом «театре». Тогда стало ясно, что у нее получается лучше, чем у подружек. Потом кукол в ее жизни не было довольно долго, но краски и кисточки никогда не исчезали. Вечно и всюду рисующая Дулма закономерно отправилась поступать на факультет народных художественных промыслов. А на пятом курсе ВСГИК ей дали дипломное задание - сделать кукол. Она смастерила с вдохновением 15 штук и не смогла расстаться с этим занятием. Когда вернулась на родину в Агу, стала преподавать в детской школе искусств, а вечерами садилась за создание кукол. Занятие поглотило настолько, что, по признанию Дулмы, заполнило все.- Теперь я делаю кукол не только из дерева, но и из природной глины. Конечно, из полимерной глины лица получаются более натуральными. Я люблю красивых кукол, украшаю их одеждой из парчи и цветной кожи. Вспоминаю первые свои произведения и понимаю, что они были смешные - ведь мастерство с каждым годом растет. Наверное, как учитель, сейчас я бы поставила себе пять, - говорит она скромно и дерзко. На вопрос, есть ли для нее авторитеты среди создающих кукол, отвечает коротко: «Лучше моих - куклы Даши Намдакова».Кто-то покупает ее кукол для интерьера, кто-то - в подарок, кто-то - как оберег. Ее часто спрашивают, бывают ли с ними чудеса, но, увы, куклы не ходят по ночам и не разговаривают. Однако чудеса все же происходят.- В прошлом году меня попросили изготовить прозрачный сундучок для жеребьевки на конкурсе вокалистов. Одна моя ученица ходит на вокал и должна была участвовать в этом конкурсе. «Я бы не хотела выступать первой», - сказала она. Я тогда ответила: «Как сделавшая этот сундучок, повелеваю ему исполнять твои желания. Открой его и скажи, каким номером ты хотела бы выступать». Моя ученица открыла сундучок и сказала в него, что хочет быть пятой. На следующий день была жеребьевка, она тянула последней из тридцати, я думала, что вряд ли вытянет загаданный номер, как вдруг это был именно номер пять. С тех пор думаю, что стоит начать говорить над куклами какие-то «волшебные» слова.По словам мастерицы, чаще всего идеи приходят после пребывания на природе.- В месяц два-три раза я обязательно иду в лес, на речку. Смотрю на цвета, оттенки, насекомых, бабочек. Вот так однажды лет десять назад мы с дочкой и ее подругой пошли в лес. Легли на траву и тут… будто ко мне подошла женщина в одежде из коры. Даже кожа у нее была из коры, а на макушке волосы собраны в шишку… Немножко заснула, видимо, - говорит Дулма смущенно. Потом добавляет: - Обычно шаманы видят образы духов. Я иногда, когда что-то увижу, говорю: «Во сне приснилось». Ну да, я вижу разные образы, рисую их. Они не люди, не животные – разную имеют оболочку: многорукие, многоногие, бескостные, бывают как улитки. Однажды я сказала знакомому ламе в Иволгинском дацане, что вижу это все, а лама сказал: «Интересно же». Он посмотрел на мою руку и сказал: «Не удивляйся, если увидишь потусторонних сущностей».Обычно спрашивают, откуда этот образ куклы, а мне сказать нечего. В момент, когда я увидела ту женщину, покрытую корой, то, да, хотела подняться и убежать, но она была такая добродушная. Ласково смотрела на меня своими большими глазами и улыбалась. И одежда у нее была очень красивая. И с тех пор я иногда делаю деревья в женском образе, так называемые «елочки», а людям говорю: «А это новогодняя елочка». В жизни стараюсь жить по буддийским канонам, стремлюсь никому не причинять вреда… На тонком уровне в буддизме шесть миров: богов, полубогов, людей, животных, голодных духов, ада. Мир духов соприкасается с человеческим, он чуть выше, чем ад. Откуда была эта женщина в коре, я не могу сказать, но вид у нее был благожелательный. Может, это дух леса, ведь бывают же хозяева леса или воды.Нельзя сказать, что ее научили делать кукол в институте.- Наставника у меня не было, до всего доходила сама. У нас есть магазин «Улан-Батор», там смотрела на монгольских кукол и поначалу копировала. Обычно художники так и учатся – выполняя копии. А потом появляется свой почерк, главное – было бы желание.Ей часто говорят, что все ее куклы похожи на нее – большеглазые, утонченные. И непременно замужние, судя по прическам: волосы разделены на две косицы.- На подсознательном уровне, видимо, получается так, что делаю похожими на себя. Я думаю, делаю что-то другое, но в итоге получается так, как получается. Интересно, что, наблюдая за учениками, заметила, что буряты рисуют бурят, русские - русских.Про себя Дулма Балданова говорит, что «была однажды замужем», а теперь сама себе хозяйка.- Я ни о чем не жалею и на все смотрю с точки зрения буддиста. Стараюсь не радоваться сильно, если хорошо, и не огорчаться, если бывает плохо. Сильно ярких эмоций стараюсь не проявлять, держаться середины и сохранять внутреннее спокойствие. Все плохое проходит однажды. Самое большое в человеке, это доброта и терпение. Я очень ценю дисциплину в человеке и сама стараюсь следовать. Правда, на карантине не могу оторваться от фильмов и иногда засиживаюсь в чатах. Тогда дочь просто отбирает у меня телефон.Пожалуй, есть у нее и второе увлечение – цветы. Все подоконники в квартире, балкон засажены фиалками, цикламенами.- Я живу в многоэтажном доме, но, если бы жила на земле, думаю, все бы вокруг засадила цветами.Подумав, добавляет:- У меня мама работала бухгалтером, дочь, насмотревшись на меня, поступила на экономиста, хотя она творческий человек. Может, все вернулось на круги своя, а может, все только начинается.Диляра Батудаева, «Номер один».Фото фото из личного архива Д. Балдановой