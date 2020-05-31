Зачем Бурятии альтернативная энергетика

Если вникнуть глубже, толку от появления СЭС в части надежности энергоснабжения и защиты экологии - ноль



В информационном поле часто звучат мнения, что появление солнечных электростанций в республике должно как-то повлиять на тарифы, снизить выбросы и улучшить экологию. Но если вникнуть глубже, толку от появления дорогостоящих объектов в части надежности энергоснабжения и защиты экологии - ноль. Зато есть некий экономический эффект, но и его значение в масштабах Бурятии микроскопическое. Так нужна ли нам солнечная энергетика? Или это просто способ заработка для узкого круга лиц?



Как грибы после дождя



В декабре прошлого года власти Бурятии заявили о вводе в строй пятой по счету солнечной электростанции в Хоринском районе.



Инвестором и генеральным подрядчиком строительства СЭС выступила группа компаний «Хевел». Строительно-монтажные работы на площадке проведены за шесть месяцев. С декабря 2019 года Хоринская СЭС начала отпуск электроэнергии в единую сеть. Это позволит повысить надежность электроснабжения района и снизить потери при передаче электроэнергии, уверяли тогда чиновники.



О надежности и потерях, которые якобы должны упасть, мы расскажем чуть ниже. А пока обсудим станции, уже действующие на территории республики.



Хоринская солнечная электростанция – вторая построенная компанией «Хевел» СЭС в регионе. В 2017 году введена в эксплуатацию Бичурская СЭС установленной мощностью 10 МВт.



В Минтрансе Бурятии напомнили, что в 2019 году в республике уже состоялся запуск трех солнечных электростанций в Кабанском, Тарбагатайском и Кяхтинском районах. Три СЭС общей мощностью 45 МВт построены Core Value Capinal GmbH, Green Source Consulting GmbH и ООО «Вершина Девелопмент» в сотрудничестве с Gildemeister LSG Beteiligungs GmbH.



Планируется, что к 2022 году в Бурятии будет действовать семь солнечных электростанций. Их совокупная мощность составит 145 МВт. Следующая на очереди – СЭС в Джидинском районе.



Пессимизм или реализм?



Между тем жители Бурятии не особо надеются на то, что альтернативная энергетика сделает их жизнь лучше. На сайте «Номер один» читателям предлагалось ответить на вопрос: «Как изменится стоимость электроэнергии в Бурятии после строительства шестой солнечной электростанции?».



По состоянию на 25 мая голоса распределились так: 49% ответило «как обычно, подорожает», 48% - «не изменится ничего». И 3% уверены, что подешевеет.



Как видите, оптимизмом здесь и не пахнет. Более того, в комментариях читатели высказывали интересные мысли по поводу солнечной энергии в Бурятии.



«Нашел интересную цифру - солнечные электростанции в Бурятии продают в сеть электроэнергию за 25 рублей 1 кВт/ч. На какое снижение тарифа можно рассчитывать, если стоимость 1 кВт/ч с СЭС стоит в десять раз дороже тарифа для населения, и за чей счет этот праздник?»



«Освоение бюджетных денег в крупном размере есть основной смысл солнечных электростанций в нашей стране в настоящее время».



«Чего-чего, а солнца и ветра у нас достаточно. Сейчас весь мир постепенно переходит на чистую энергию. Например, в Латвии более 50% всей потребляемой в стране энергии происходит из возобновляемых источников. А одним из лидеров является Норвегия, несмотря на высокий уровень нефтедобычи. А в нашей стране отрасль в целом не рассматривается как приоритетная».



Как видим, настрой у людей не очень. Насколько их ожидания соответствуют действительности? Давайте разберемся.



Три этапа



К слову, в прошлом году правительство Бурятии опубликовало концепцию использования и внедрения альтернативных источников энергии в республике. Реализовывать ее будут в три этапа. Первый должен закончиться в этом году. По факту он подготовительный: должен быть проведен анализ существующих возобновляемых источников энергии, определены приоритетные направления по их внедрению, оценка финансовых затрат, изменения в нормативной базе и тому подобное.



Второй этап – с 2021 по 2023 годы – уже непосредственно реализация мероприятий по внедрению альтернативных источников энергии. Далее с 2024 года – третий этап. Если коротко, он состоит из мониторинга и контроля за уже созданными мощностями альтернативной энергетики.



Зачем Бурятии все это нужно? Концепция уверяет, что для надежности, экономии и экологии. И, возможно, так бы оно и случилось, если бы не ряд «но». Эти «но» бросаются в глаза от одного только беглого взгляда на уже построенные СЭС.



Бюджетная кормушка



Возводятся солнечные электростанции (СЭС) в Бурятии исключительно на частные инвестиции. В строительство никаких бюджетных денег не вкладывается, по крайней мере, так уверяют нас чиновники. Однако после запуска СЭС все-таки получают доступ к казне.



Дело в том, что СЭС не продают энергию тому населенному пункту, в котором находятся. То есть если станция построена в Хоринске, это не значит, что Хоринский район будет питаться от солнца.



Вместо этого СЭС продают энергию на оптовый рынок. То есть сбрасывают то, что произвели, в общий котел - туда же, куда и другие производители электричества вроде ТЭЦ или ГРЭС. И уже из общего котла эта энергия распределяется по республике, доводится до конечных потребителей.



Напомним, Бурятия включена в зону свободного перетока «Сибирь», а также в перечень особых зон оптового рынка электроэнергии. Это значит, что республика покупает электричество у производителей по сниженным ценам, а разницу, недополученную производителями (вроде СЭС), компенсирует государство.



Несмотря на кажущуюся дешевизну (солнце ведь денег не требует), на самом деле производство солнечного электричества выходит дороже, чем энергия, добытая традиционными для Бурятии способами. Поэтому и компенсации из федерального бюджета больше.



А что если не будет этих компенсаций? Что если Бурятия вылетит из всех этих особых зон и мы будет закупать энергию у производителей по реальным ценам? Тогда тариф, конечно, вырастет. Но не за счет солнечной энергии. Она хоть и дорогая, но ее доля в общем объеме ничтожно мала. И если размазать ее по всей Бурятии, то потребители этого практически не почувствуют.



То же самое касаемо экологии. СЭС хоть и экологичны, но их доля в общем объеме производства энергии настолько мала, что никакого эффекта для окружающей среды это не дает.



Напрашивается вывод: построенные в Бурятии СЭС никак не влияют ни на тариф, ни на экологию. Не повышают надежность электроснабжения - ведь она зависит от состояния электросетей, а не от того, чья энергия идет по проводам.



Но плюсы все-таки есть. Их два: это рабочие места и налоговые поступления. Впрочем, и здесь особо хвастаться нечем: налоги – всего лишь несколько десятков миллионов в год. Для многомиллиардного бюджета Бурятии это капля в море. Рабочих мест тоже немного.



Вот и выходит, что СЭС – это просто способ заработка для их владельцев. И толку от них столько же, сколько от обычного крупного магазина. Так что не стоит искать здесь какие-то социально-экономические или инфраструктурные плюсы. Их нет.



Цивилизация грядет



Однако если солнечная энергетика начнет двигаться в правильном направлении, толк от нее все-таки будет. И такое движение как минимум запланировано властями республики.



Концепция, о ней говорилось выше, описывает проблему, которую можно решить с помощью солнечной энергии. «На территории Республики Бурятия в 11 населенных пунктах отсутствует централизованное электроснабжение, - говорится в документе. - Также имеется потребность в технологическом присоединении отдаленных крестьянско-фермерских хозяйств (далее - КФХ). Технологическое присоединение КФХ к сетям «Бурятэнерго» или других энергоснабжающих организаций не представляется возможным ввиду их значительной удаленности, сложности строительства и эксплуатации».



И тут на помощь приходит альтернативная энергетика. А именно: «автономная гибридная энергоустановка (АГЭУ), уникальное российское инженерное решение для электроснабжения изолированных и труднодоступных территорий, обеспечивающее значительное снижение использования топлива за счет выработки солнечной электроэнергии. АГЭУ состоит из солнечных модулей, дизельного генератора и аккумуляторов».



Именно такие установки планируется строить в отдаленных селах и КФХ, что сейчас сидят без электричества. Кто будет этим заниматься и на какие деньги – вопрос открытый.



Впрочем, это локальное решение проблемы, которое коснется только нескольких населенных пунктов и ряда фермеров. Поэтому назвать эту инициативу масштабным внедрением альтернативной энергетики в республике нельзя.



Таким образом, рядовому жителю республики от появления в Бурятии солнечных электростанций ни холодно ни жарко. Ожидать от солнечной энергетики какого-то движения в сторону развития или удешевления тарифа тоже не стоит. Можно только наблюдать, как люди зарабатывают на солнце, и радоваться тем небольшим налогам и рабочим местам, появляющимся у нас с их приходом.



Станислав Сергеев, «Номер один».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

