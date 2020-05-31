В Улан-Удэ инвалид воюет с бюрократами

Как формируется очередь на жилье и почему его не получили те, кто встал в нее еще 15 лет назад



Инвалид Наталья Кочергина перенесла операцию на позвоночнике, страдает тяжелым заболеванием. Улан-удэнка встала в очередь на получение жилья осенью 2019 года. Ее номер в очереди – 4968. Вероятность того, что Наталья получит квартиру, практически нулевая. В том, как формируется очередь на жилье и почему его не получили те, кто встал в нее еще 15 лет назад, разбирался «Номер один».



Коммуналка с удобствами на улице



Наталья Кочергина большую часть своей жизни провела в Заиграевском районе, в селе Татарский Ключ. Там у нее была трехкомнатная квартира, выданная в рамках соцнайма как одинокой матери с двумя детьми. Младший сын Натальи, ему сейчас 25 лет, - инвалид. Он болен сахарным диабетом первого типа, инсулинозависим.



В 2007 году женщина решила переехать в Улан-Удэ – надеялась заработать и купить жилье. Однако заработать получилось лишь болезни, а впоследствии инвалидность, назначение которой пришлось выбивать.



- Всего через год квартиру в Татарском Ключе у нас забрали. Мол, так как там не живем, то и жилье нам не полагается. Меня должны были уведомить о таком решении, но не стали. В Улан-Удэ я работала швеей. В 2018 году заболела, мне поставили диагноз «костный туберкулез». В Санкт-Петербурге сделали операцию - удалили часть позвонков. В шейном и грудном отделах у меня сейчас стоит металлоконструкция. Я никогда не боялась работы, все делала и не думала, что свалюсь раньше времени. После операции какое-то время не могла ходить, лежала. Дали инвалидность первой группы, - рассказывает Наталья о своей жизни.



Так как заработать на покупку жилья женщине не удалось, а квартиру в Татарском Ключе забрали и отдали другим нуждающимся в улучшении жилищных условий, Наталья Кочергина решила получить свой угол в Улан-Удэ от государства. Но не тут-то было.



- Меня прописали в комнату, где проживает одинокая мать с четырьмя детьми. Площадь комнаты составляет 12 квадратных метров. И мы там должны все вместе жить. Никого не волнует, какие у меня заболевания, в каких условиях живу... Раньше я не ходила вообще, когда смогла, сразу пошла в администрацию встать в очередь на жилье, - говорит женщина-инвалид.



В очередь Наталью поставили в сентябре 2019 года, присвоили номер 4968.



Дом на улице Севастопольской, в одной из комнат которого Наталья сейчас ютится, построен в 1942 году, аварийным не признан. Несмотря на то, что является «малосемейкой», благоустройства в нем нет вообще никакого. Все удобства, включая холодную воду, на улице. Воду люди набирают на водоколонке. Душа нет, общей кухни тоже нет. Только комнатушки по 12 квадратных метров, в них и вынуждены коротать свой век люди, не имеющие денег на съем достойного жилья, не говоря уже о покупке нового.



Социальная выплата, получаемая Натальей как инвалид первой группы, составляет всего 13454 рубля. Ее сыну, также инвалиду, но третьей группы, от государства перепадает еще меньше – чуть более 9 тыс. рублей. Почти всю пенсию по инвалидности сын тратит на покупку лекарств для себя – далеко не всегда удается вовремя получить тест-полоски, иглы и все прочее, необходимое для диабетика.



Разделение по принципу



К сожалению, в нашей стране инвалиды являются наиболее незащищенной в социальном плане категорией людей: многие живут в стесненных условиях или в жилье, не приспособленном для лиц с определенными физическими ограничениями. Хотя механизм получения жилья для инвалидов предусмотрен законом, здесь имеются свои особенности.



Так, согласно статье 17 № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года, инвалиды принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством РФ.



Закон не устанавливает критерии, по которым жилье могут получить только инвалиды определенной группы. Основной критерий – это дата постановки на учет.



Те граждане, что встали на учет до 1 января 2005 года, вправе получить денежные средства. За это отвечает Министерство социальной защиты. Инвалидов, вставших на учет после 1 января 2005 года, жильем должны обеспечивать муниципалитеты, проще говоря, администрации.



В Минсоцзащиты «Номер один» сообщили, что в республике существует единый сводный список граждан по обеспечению жильем. Помимо инвалидов, в списке, то есть в очереди на жилье, стоят участники и инвалиды ВОВ и члены семей погибших (умерших) участников ВОВ. Также жилье ждут ветераны и инвалиды боевых действий и семьи погибших ветеранов и инвалидов боевых действий. Списки формируются по дате постановки граждан на учет.



Есть в этом правиле исключение. Жилищный кодекс позволяет прорваться вне очереди - на это могут рассчитывать граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний. Но как все обстоит на деле?



Во-первых, стоит отметить, что информацию о том, сколько всего инвалидов в Бурятии нуждается в жилье, мы нигде не смогли получить. Теоретически такие сведения должны быть в Минсоцзащиты, но там сказали, что информацией не обладают, и посоветовали самостоятельно обзванивать все населенные пункты республики. Тем не менее нам удалось узнать, сколько инвалидов в Бурятии встали на очередь до 1 января 2005 года и сколько из них получили жилье. Также мы узнали, сколько инвалидов стоят в очереди на получение жилья в Улан-Удэ.



- В настоящее время на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма по категории «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» в Улан-Удэ, состоят 1812 человек, - сообщили «Номер один» в управлении по работе с населением администрации Улан-Удэ.

Тех, кто встал в очередь на жилье до 1 января 2005 года, в Бурятии насчитывается 1131 человек, из них жилье получили 672 инвалида.



На обеспечение жильем инвалидов Бурятии в 2020 году из федерального и республиканского бюджетов выделено всего 34 млн рублей.



- Указанных средств достаточно для обеспечения жильем 27 инвалидов, принятых на учет органами местного самоуправления в 2000-2001 годах. Размер жилищной субсидии из средств федерального бюджета в настоящее время составляет 1,2 млн рублей, из республиканского дополнительно предоставляется 610 тыс. рублей, - отмечают в Минсоцзащиты.



Отметим, для того чтобы обеспечить жильем хотя бы всех инвалидов республики, вставших на очередь до 2005 года, нужно 840,5 млн рублей.



Дают только малоимущим



Как мы уже сказали выше, право получить жилье вне очереди имеют граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний. Таких в одном только Улан-Удэ насчитывается 110 человек. Однако нормы Жилищного кодекса в реалиях Бурятии ничего не значат и никакой роли не имеют. Все эти 110 человек, как и остальные инвалиды, стоят в обычной очереди. Однако, как оказалось, в их случае проблема не в недостатке финансирования, а в том, что в Бурятии не разработан закон, регулирующий выдачу квартир таким гражданам. А это уже недоработка республики.



- Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний, не отнесено к полномочиям органа местного самоуправления. Данная категория граждан обеспечивается жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством РФ и субъектов РФ. В связи с отсутствием данного порядка на территории Республики Бурятия граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, вынуждены решать вопрос улучшения жилищных условий в судебном порядке, - разъясняют в управлении по работе с населением.



Но, как сообщают в том же ведомстве, возможность получить жилье у граждан с тяжелыми заболеваниями все же есть. Для этого нужно быть малоимущим, то есть доход в семье должен быть ниже прожиточного минимума. В этом случае инвалид может обратиться в суд, и тогда у него появится возможность получить свои квадратные метры.



Наталья Кочергина фактически вынуждена скитаться по знакомым. Несмотря на то, что надежда на получение жилья при таком темпе его выдачи призрачна, Наталья планирует обратиться за помощью к главе Бурятии, а если понадобится, то и в Генпрокуратуру.



Лариса Ситник, «Номер один».

Фото: "Номер один"

