Природа конфликта

Как себя правильно вести в спорных или негативных ситуациях



Как часто мы с гордостью заявляем: «Я - человек неконфликтный», пишем об этом в резюме, а потом не выдерживаем. Кто-то срывается на детях, кто-то испытывает хронический стресс. Таков закон: невысказанная негативная эмоция куда-то должна реализоваться. Как разрешать спорные ситуации спокойно, не давая в обиду себя и не принижая «противника», нам объяснила психолог Елена Хамаганова.



Что такое конфликт



- Елена Николаевна, как в психологии определяется понятие конфликт?



- Повышение социально-психологической напряженности приводит к росту конфликтности во всех сферах жизни современного общества. Мы можем наблюдать последствия усиления конфликтности в жизни человека – это неблагополучие в семье, разводы; стрессы на работе, хроническая усталость, демотивированность к труду; болезни, часто имеющие психосоматический характер, например, гипертония, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма.



Понятие «конфликт», несмотря на его широкое распространение и актуальность, не имеет четкого и более или менее универсального определения. В переводе с латинского означает «столкновение, серьезное разногласие, спор». В диалектической философии конфликт определяется как наличие всякого рода противоречий. Отмечается также, что конфликт – неотъемлемый спутник жизни, фактор социального и психического развития личности.



Когда случается конфликтная ситуация, люди порой недоумевают, не могут понять, в чем дело. Человек может считать, что никакой спорной ситуации нет, он ни с кем не ругался, ни на кого не сердится. А тот факт, что сердится его оппонент, это, как говорится, его проблемы. Но вот здесь-то и важно понимать, что субъективная оценка человеком сложившейся ситуации, его эмоции рассматриваются как обязательный компонент наличия конфликта. Это значит, что если хоть одна сторона считает, что конфликт есть, значит, он действительно есть.



Возьмем такой пример. В квартире живет пожилая пара. Этажом выше недавно заселилась молодая семья с двумя маленькими детьми. Дети ведут себя активно: шумно играют, бегают вечером по квартире. Пожилые люди недовольны поведением новых соседей и, встречаясь с ними на лестничной клетке, в резкой форме высказываются по этому поводу. Родители так же грубо отвечают, что негодование стариков это их личное дело, так как в 23.00 дети шуметь перестают, а, следовательно, никаких формальных нарушений общественного спокойствия не происходит. Словесные столкновения случаются у соседей еще несколько раз, после чего пожилые люди вызывают полицию с жалобой на молодую пару из-за нарушения закона о соблюдении тишины. Такой, в общем-то, пустяк, который можно было решить, просто спокойно поговорив, перерос в серьезное противостояние.



- А почему вообще возникают конфликты?



- Есть целые классификации, которые делят всю массу причин, из-за чего рождаются конфликты, на разные группы. Приведу в качестве примера самые популярные.



Во-первых, устойчивые стереотипы межличностных и межгрупповых отношений. Что часто встречается в детско-родительских отношениях. Например, устойчивый стереотип родителей, что мальчики должны ухаживать за девочками, а не наоборот, на сегодня несколько устарел, и рассуждения современных подростков тому подтверждение: «если тебе кто-то нравится, ты первый и начинай оказывать внимание, и неважно, кто ты - мальчик или девочка».



Вторая причина - недостаточная информация, потеря или ее отсутствие вообще, а также искажение информации в беседе. Человек в процессе общения по разным причинам не в состоянии передать всю информацию в первоначальном объеме и с необходимыми подробностями. Отсутствие важной информации довольно часто порождает слухи, что приводит к возникновению конфликтных ситуаций.



Третья - несбалансированность ролевых отношений между людьми. Очень часто в ситуации межличностного общения люди могут играть не те роли, которые ожидает партнер по взаимодействию. Например, жена ждет от своего мужа, что он будет хорошим отцом.



Часто основанием для возникновения конфликта становится так называемая «ловушка ответственности». Она связана со слишком большой ответственностью, которую человек берет на себя, или, наоборот, с недостаточной ответственностью (по мнению других людей). В другом варианте проблема связана с тем, что человек единолично контролирует ситуацию либо вообще не берет на себя ответственность.



Определяем нормы взаимодействия



- Елена Николаевна, от чего зависит реакция человека на конфликтную ситуацию? Есть ли связь с темпераментом человека и его реакцией на конфликты?



- Одной из главных причин межличностных конфликтов выступает субъективная оценка поведения партнера как недопустимого. Вступая в различные отношения, каждый из партнеров имеет определенные ожидания. Если эти ожидания совпали с действиями партнера или различия носили допустимый характер, то дальнейшие взаимоотношения могут протекать без конфликтов.



Нежелательное поведение может привести к возникновению конфликтной ситуации, а недопустимое — к конфликту. Поэтому важно определять нормы взаимодействия, которые в идеале должны пониматься сторонами одинаково, приниматься и выполняться. Например, если для одного человека ложь является нормой, а для другого лгать нежелательно или вовсе недопустимо, то это может лежать в основе конфликта.



Неспособность к адекватному поведению в стрессовых ситуациях, незнание способов выхода из конфликтных ситуаций создают условия для попадания человека в состояние конфликта. К скандалу или ссоре приводит именно неподготовленность человека к эффективным действиям в таких ситуациях.



- Модель реагирования на конфликт формируется в детстве и на примере поведения родителей?



- Начиная с раннего детства, ребенок становится свидетелем конфликтных отношений, складывающихся между взрослыми. Благодаря фиксации отдельных событий и ситуаций, формируется образ возможных конфликтных отношений, конфликтного поведения. В дальнейшей жизни происходит уточнение и изменение сформировавшихся представлений, однако в основном представления о модели реагирования остаются неизменными. Они то и задают способ взаимодействия в конфликте с окружающими людьми.



Формирование образа конфликта происходит в том числе и в результате усвоения опыта, представленного, например, в фольклоре, наполненном борьбой, враждой, убийствами. Многие сказки («Тысяча и одна ночь», «Красная шапочка», «Золушка», «Три поросенка» и другие) пропитаны агрессивностью, кровожадностью, враждебностью. В них четко разграничено пространство человека и его врагов (Бабы Яги, Змея, Кощея Бессмертного, ведьмы, великанов, людоедов). Что задает противопоставление «я хороший - ты плохой», «свой - чужой». Герой постоянно враждует со «злыми» силами, убивая, отрубая головы, съедая - действуя деструктивными способами.



Ссоримся с умом



- Какие вообще бывают стратегии поведения в конфликтных ситуациях? Как человеку разобраться, как лучше повести себя в том или ином конфликте?



- Существует пять основных стратегий поведения в конфликтных ситуациях.



Первая - соперничество (конкуренция). Открытая борьба за свои интересы, отстаивание своей позиции. Стремление доказать, что другой неправ, попытки перекричать его, применить физическое насилие; требования беспрекословного послушания; попытки перехитрить, призвать на помощь союзников, шантажировать разрывом отношений.



Вторая - приспособление. Изменение своей позиции, перестройка поведения, сглаживание противоречий, отказ от своих интересов. Субъект жертвует своими интересами, подавляет негативные эмоции, мирится с происходящим, чтобы не нарушить покой, ругает себя за свою раздражительность, молчит. Но часто жертва превращается в преследователя, вынашивая план мести или ожидая благодарности за свои жертвы.



Третья - избегание (уклонение). Стремление выйти из конфликтной ситуации, не разрешая ее. Уход может быть физическим (человек избегает открытого обсуждения проблемы, просто закрывает за собой дверь) или психологическим: снижение значимости проблемы. Но при избегании проблема не решается, она становится «хронической» и, как все, что человеком подавляется в себе, рано или поздно вырывается наружу.



Четвертая - компромисс. Урегулирование разногласий через взаимные уступки. Компромисс — это всегда «торг», ожидание взаимных уступок, взаимодействие по принципу «ты — мне, я — тебе». Интересы каждого удовлетворяются наполовину. Взаимодействие поверхностное, истинные интересы не рассматриваются.



Пятая - сотрудничество. Совместный поиск решения, удовлетворяющего интересы обеих сторон. Суть сотрудничества заключается в открытом рассмотрении истинных интересов сторон. Участники «выкладывают на стол» свои истинные интересы и ищут общность интересов, те точки, в которых даже кажущиеся противоположными интересы пересекаются.



- Может ли человек научиться реагировать на конфликтные ситуации должным образом в момент их возникновения?



- Для того чтобы поведение в конфликте стало более устойчивым, нужна тренировка. Особенно в части навыков саморегуляции. Научитесь прислушиваться к себе и, самое главное, понимать свои истинные эмоции и чувства. Поэтому важно уметь распознавать конфликты и быть чувствительными к своему эмоциональному дискомфорту, а также владеть инструментами для разрешения этих конфликтов.



Беседовала Лариса Ситник, «Номер один».

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