Обвиняемая в убийстве жительница Бурятии потеряла годовалого ребенка

За помощью женщина обратилась к омбудсмену





Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова в режиме видеоконференцсвязи провела прием граждан, содержащихся в СИЗО Улан-Удэ.

В ходе дистанционного приема подследственные, преимущественно, выражали несогласие с судебными актами, сообщали о недопустимых методах расследования и применении насилия сотрудниками правоохранительных органов.Актуальными для граждан являются вопросы сохранения родственных связей. Так, обвиняемая в убийстве женщина просила установить местонахождение ее годовалого ребенка. Осужденный мужчина пожаловался, что после оглашения обвинительного приговора супруга перестала выходить с ним на связь. Еще один арестованный просил проверить сохранность его имущества по месту жительства до ареста.Неизменными являются просьбы содержащихся в СИЗО лиц по вопросам медицинской помощи, обследований и лекарственного обеспечения. Так, один обвиняемый пожаловался на бездействие медицинских работников СИЗО: врач-кардиолог не осматривал его в течении двух месяцев.По обращению инвалида–колясочника, страдающего тяжелым заболеванием, уполномоченный направила в суд ходатайство об избрании ему более мягкой меры пресечения.Фото: «Номер один»