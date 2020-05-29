В Улан-Удэ два ТЦ работали с нарушениями санитарных правил

В отношении юрлиц ООО «Центральный» и ООО «Фортуна» возбуждены административные производства



В Улан-Удэ управление Роспотребнадзора возбудило административные производства в отношении юридических лиц ООО «Центральный» и ООО «Фортуна». Это сделано после того, как специалисты обследовали торговый центр «Заря» и рынок «Центральный», сообщили в пресс-службе республиканского управления санитарного ведомства.



«В ходе обследования нами проверено выполнение требований о дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19, санитарно-эпидемиологических правил и выданных предписаний», - рассказал главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.



В торговом комплексе «Центральный» (там же работает ООО «Фортуна») выявлены нарушения, свидетельствующие о недостаточном выполнении противоэпидемических мероприятий. Например, не соблюдалась кратность проведения влажной уборки и дезинфекции поверхностей.



В торговом комплексе «Заря» нарушения не выявлены.



Ранее за выявленные нарушения к административной ответственности привлечены руководители торговых сетей, индивидуальные предприниматели с наложением штрафов на общую сумму более 80 тысяч рублей, выданы предписания по устранению выявленных нарушений.



Фото: egov-buryatia.ru



