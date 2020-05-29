В Бурятии агрессивные «черные» лесорубы каются

Оказывавшие вооруженное сопротивление при задержании теперь сознаются в нескольких незаконных рубках



В Бурятии «черные» лесорубы, нападавшие полицейских, сознались еще в нескольких незаконных рубках. Они вели их, как минимум, три раза, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



В ходе следствия и оперативных мероприятий установлено, что нарушители заготовили около 20 кубометров сосны, в том числе в защитных лесах. Общий ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 256 тысяч рублей.



Напомним, в Иволгинское лесничество ночью поступила фотография, на которой видно заезжающий в лес автомобиль. На место направилась оперативная группа с участковым лесничим. Лесничему удалось найти группу злоумышленников по следам автомобилей. Увидев лесников, мужчины бросили автомобили и попытались скрыться с места рубки, одного из нарушителей удалось задержать. Пока лесники и полицейские допрашивали мужчину, его подельники решили усложнить задачу охранникам леса. «Черные» лесорубы завалили два дерева на лесную дорогу, чтобы преградить путь лесникам и не позволить изъять машины - ГАЗ-66 и ГАЗ-53.



Задержанный выдал своих напарников. Вскоре, еще пятеро его подельников были задержаны.



Фото: РАЛХ В Бурятии «черные» лесорубы, нападавшие полицейских, сознались еще в нескольких незаконных рубках. Они вели их, как минимум, три раза, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.В ходе следствия и оперативных мероприятий установлено, что нарушители заготовили около 20 кубометров сосны, в том числе в защитных лесах. Общий ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 256 тысяч рублей.Напомним, в Иволгинское лесничество ночью поступила фотография, на которой видно заезжающий в лес автомобиль. На место направилась оперативная группа с участковым лесничим. Лесничему удалось найти группу злоумышленников по следам автомобилей. Увидев лесников, мужчины бросили автомобили и попытались скрыться с места рубки, одного из нарушителей удалось задержать. Пока лесники и полицейские допрашивали мужчину, его подельники решили усложнить задачу охранникам леса. «Черные» лесорубы завалили два дерева на лесную дорогу, чтобы преградить путь лесникам и не позволить изъять машины - ГАЗ-66 и ГАЗ-53.Задержанный выдал своих напарников. Вскоре, еще пятеро его подельников были задержаны. Как сообщал «Номер один » , тогда при попытке задержания подозреваемых, мужчины оказали сопротивление полицейским, напав на правоохранителей, а один из них стал угрожать ножом.Фото: РАЛХ