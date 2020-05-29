В Бурятии задержан насильник, который три года был в бегах

Ему уже предъявлено обвинение и решается вопрос о заключении под стражу



В Бурятии задержан и доставлен в Джидинский район три года скрывавшийся от следствия мужчина, обвиняемый в изнасиловании местной жительницы, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии



Еще 21 января 2017 года в вечером в правоохранительные органы обратилась 35-летняя жительница села Большой Нарын с заявлением об изнасиловании и причинении тяжких телесных повреждений соседом. В ходе судебно-медицинского исследования у потерпевшей обнаружены травмы головы, опасные статьям 131 (изнасилование) и 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ.



Подозреваемый 52-летний мужчина скрылся с места происшествия. В течение трех лет он постоянно менял места проживания, бродяжничал, подрабатывал на отдаленных животноводческих стоянках и пилорамах, представлялся разными именами. Однако его розыск не прекращался. Недавно сотрудникам полиции удалось выйти на след злоумышленника и задержать его на территории отдаленного района. Его личность установлена по отпечаткам пальцев. В ходе допроса, проведенного следствием, мужчина признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах нападения на потерпевшую. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Большой Нарын Джидинского района, когда 21 января 2017 года приобрел спиртное и вечером позвал в гости молодую соседку, с которой стал употреблять алкоголь. Через некоторое время, опьянев, хозяин стал предлагать интимную близость, но гостья отказалась.



Ранее они вместе выпивали, но никогда пожилой мужчина не оказывал ей знаки внимания, наоборот всегда назвал дочкой из-за разницы в возрасте. Не приняв отказа, злоумышленник схватил деревянную палку и нанес ею несколько ударов по голове своей жертвы, отчего женщина потеряла сознание. Пользуясь ее беспомощным состоянием, обвиняемый изнасиловал потерпевшую. В этот момент к нему в дом пришли мать жертвы с внуком, которые стали беспокоиться из-за длительного отсутствия женщины. Опасаясь уголовной ответственности злоумышленник, увидев их, оттолкнул в сторону, выскочил на улицу и скрылся с места происшествия.



Фото: «Номер один»



