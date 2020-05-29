В Улан-Удэ помогают детям безработных мигрантов

Структуры муниципалитета и землячества подготовили для них продуктовые наборы



В Улан-Удэ сегодня прошла благотворительная акция «Дари добро. #МигрантУланУдэ» для нуждающихся многодетных семей мигрантов, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Организаторами акции выступили Комитет по социальной и молодежной политике администрации Улан-Удэ, а также Азербайджанский культурный центр Бурятии, Таджикский культурный центр «Ватан», Тувинское землячество «Эне Сай», Центр социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов Улан-Удэ.



В состав продуктовых наборов для детей вошли молоко, крупы, мука, сахар, кондитерские изделия, говядина тушеная, рыбные консервы, растительное масло, выпечка, чай, кофе и фрукты. Сегодня помощь в виде сухих пайков получили 30 семей выходцев из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.



«Многодетные семьи мигрантов остались без работы, поэтому мы объединились с представителями национально-культурных автономий и в это непростое для многих время оказываем помощь тем, кто в ней нуждается», - отметила консультант в сфере межнациональных отношений Комитета по социальной и молодежной политике администрации Улан-Удэ Раиса Дашиева.



Также сегодня состоялась ежегодная информационно-консультативная ярмарка #МигрантУланУдэ. В рамках ярмарки на официальном сайте Центральной городской библиотеки им. И. Калашникова были размещены видеоконсультации для мигрантов по темам: «Актуальное в миграционном законодательстве», «О мерах государственной поддержки граждан, оставшихся без работы», «О мерах профилактики коронавирусной инфекции».



Фото: ulan-ude-info.ru

