В Бурятии ввели карантин в селе Ехэ Цаган, где произошла вспышка COVID-19

Ее причиной стал приезд 30 человек на празднование частного юбилея, всех их ждет штраф



В Бурятии в селе Ехэ Цаган Селенгинского района, где зафиксирован очаг коронавируса, зарегистрировано девять подтвержденных случаев COVID-19, сообщили в правительстве республики.



Определен круг контактных лиц - 121 человек. Из них 22 жителя села, 91 житель города Гусиноозерск, 8 - жители других сел. Медики провели подворовый обход села, произведен отбор биоматериала. Решением Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией 28 мая в селе объявлен карантин.



В ходе эпидемиологического расследования установлено, что быстрое распространение инфекции произошло из-за участия жителей села в массовом мероприятии. Из Гусиноозерска и других сел 30 человек приехали в Ехэ Цаган на празднование частного юбилея.



В отношении каждого участника мероприятия будет выписан протокол об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ «О невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее

возникновения».



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