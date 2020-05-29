В Бурятии без зама остался министр экономики

Елена Тыжинова покинула пост в связи с уходом на пенсию







Глава Бурятии Алексей Цыденов 27 мая подписал постановление об освобождении от должности с сегодняшнего дня заместителя министра экономики Елены Тыжиновой в связи с ее выходом на пенсию, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Освободить Тыжинову Елену Георгиевну от замещаемой должности государственной гражданской службы Республики Бурятия заместителя министра экономики Республики Бурятия - председателя Комитета макропрогнозирования, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить ее с государственной гражданской службы Республики Бурятия 29 мая в связи с выходом на пенсию», - сказано в документе.



Елена Тыжинова родилась 14 сентября 1963 года в селе Халюты Иркутской области. Окончила в 1985 году Новосибирский государственный университет по специальности «Экономическая кибернетика». Свою трудовую деятельность начала в том же году в отделе социально-экономических исследований Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР.



В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Факторный анализ воздействия научно-технического прогресса на экономическое развитие региона». В 1992 году Елена Георгиевна перешла на работу в Государственный комитет Бурятии по управлению государственным имуществом. При ее непосредственном участии создана система управления государственным имуществом в республике, осуществлена инвентаризация государственного имущества, составлен реестр предприятий различных форм собственности.



С 2002 по май 2020 года она работала в министерстве экономики Бурятии в должности заместителя министра - председателя Комитета макропрогнозирования.



В 2001 году Елене Тыжиновой было присвоено звание «Заслуженный экономист Республики Бурятия», а в 2019 году - звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».



Фото: egov-buryatia.ru

