У-УАЗ увеличит налоговые отчисления в бюджет Бурятии

Предприятие загружено на два года вперед и не планирует сокращений персонала

Несмотря на негативные факторы в экономике, Улан-Удэнский авиационный завод предусматривает реализацию производственного плана в полном объеме. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, побывавший на предприятии.«Коллектив сохраняется полностью. И не только сохраняется - авиазавод за период ограничений дополнительно принял еще 200 человек, которых сейчас обучает и еще ищет специалистов. У всех наших людей с техническим образованием, имеющих проблемы с работой, есть возможность трудоустройства», -сказал глава Бурятии.Управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых обратил внимание на то, что сокращений на заводе не планируется, предприятие загружено на два года вперед. Объем налоговых платежей в республиканский бюджет планировался на уровне 2,3 миллиарда рублей.«По факту будет небольшой рост. У нас объем продаж на этот год растет Планы у нас в этом году грандиозные. Мы заплатим налоги, чтобы зарплату получали учителя, врачи и другие работники бюджетной сферы», - отметил Леонид Белых.Завод возобновил работу в полном объеме с 12 мая после отмены карантинных мер, введенных из-за новой коронавирусной инфекции. Предприятие скорректировало производственных график для исполнения в срок обязательств перед заказчиками, прежде всего, по исполнению государственного оборонного заказа, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru