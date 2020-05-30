В Бурятии 1467 случаев заражения COVID-19

За сутки прибавилось 29 человек



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 30.05.2020 зарегистрировано 1467 (+29 случаев за сутки) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. По г. Улан-Удэ – 810.



Успешно завершили лечение и выписались из больниц 794 человека, умерло 10 человек. Проходят лечение в стационарах 506 больных, на амбулаторном лечении 157 пациентов.



Из 29 новых случаев COVID-19: 2 человека – прибывшие из регионов РФ, 3 человека – из очага РКБ им. Н.А. Семашко, 2 – из домашних очагов, 9 – связаны с очагом в у. Ехэ-Цаган Селенгинского района, 6 – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



На сегодня круг контактных лиц составляет 1155 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 568 тыс.кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



На 8:00 ч. 30 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 506 больных, из них 53 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении на 08.00 ч. 30.05.2020 находится 157 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



Всего выздоровели от COVID-19 – 794 (+53) человек. Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 10 человек.



В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 5 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 10 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 2 больных. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 6 чел., на ИВЛ пациентов нет.



В девяти обсерваторах на 30.05.2020 г. на 08.00 часов находится 302 человека.





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